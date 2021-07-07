Как снять гель-лак в домашних условиях и остаться с ногтями: нужны лайфхаки

Иногда у женщин возникает необходимость срочно снять гель-лак дома. Если у вас нет возможности обратиться к мастеру маникюра, то следует ответственно подойти к этой процедуре. Ведь в таком случае очень легко повредить ногтевую пластину. Поэтому вам понадобятся проверенные лайфхаки.

С помощью нескольких советов и лайфхаков можно быстро и безопасно снять гель-лак. При этом вы сохраните эстетичный вид ногтей.

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Как знать гель-лак в домашних условиях

Что вам понадобится?

Ножницы.

Ватные диски.

Средство для снятия лака с ацетоном.

Пилочка для ногтей.

Питательный крем для рук.

Фольга.

Первым делом нужно спилить пилочкой как можно более толстый слой покрытия. Таким образом Вы сможете снять гель-лак быстрее, потому что ацетон проникнет глубже и подействует эффективнее.

После этого вырежьте из ватных дисков овалы, которые будут похожими на форму вашей ногтевой пластины. Этот шаг не должен быть эстетичным. Его следует повторить для безопасности. Ведь контакт ацетона с кожей и кутикулой нужно минимизировать, чтобы избежать раздражения или сухости.

Прежде чем перейти к непосредственному удалению гель-лака, щедро нанесите на кожу вокруг ногтей плотный питательный крем для рук или body butter. Бьюти-лайфхак поможет защитить дерму от пересыхания.

Смочите вырезанные ватные овалы жидкостью для снятия лака с ацетоном, положите их сверху на ногтевые пластины, обернуть фольгой, чтобы предотвратить высыхание, и подождите 15 – 20 минут. Когда время выйдет, начините аккуратно снимать фольгу и вату с пальцев. Вместе с ней должен удалиться гель-лак. Если он и дальше будет держаться, то медленно и тщательно подтяните гель апельсиновой палочкой и уберите с ногтя.