Как восстановить состояние ногтей после гель-лака: 5 эффективных советов
Если вы решили позволить своим ногтям "отдохнуть" от гель-лака, то стоит воспользоваться полезными советами, которые помогут быстро восстановить состояние ногтевой пластины. Ведь ногтям без покрытия требуется специальный уход.
Источник:Cosmopolitan
Чтобы ногтевая пластина оперативно восстановилась и укрепилась после длительного ношения гель-лака, существует несколько действенных советов. Кроме уходовых процедур, вам также понадобится скорректировать свой рацион питания.
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Как быстро восстановить ногти после гель-лака
- Пересмотрите свое ежедневное меню. Именно питание имеет существенное влияние на состояние ногтевой пластины. Важно, чтобы ваш рацион включал продукты, которые богаты витаминами A и B5. Они укрепляют ногти и ускоряют их восстановление. Витамин B5 можно найти в фундуке, гречке, овсянке, цветной капусте, печени, курином филе, молочных продуктах и в рыбной икре. А морковь, брокколи, персики, рыбий жир, сыр, паприка, шалфей, боярышник, коричневый, душица и базилик содержат витамин A.
- Пользуйтесь восстановительными лаками. После снятия покрытия ногти становятся ломкими, расслоенными и очень чувствительными. Укрепляющие и восстановительные лаки на основе кератина, кальция и витаминов помогут воздержаться от возвращения к селевому покрытию.
- Делайте ванночки для ногтей. Если вы отказались от гель-лака, то делайте для ногтевой пластины питательные ванночки, ведь теперь полезные вещества могут проникать в структуру ногтя. Такую процедуру можно повторить в домашних условиях. Для этого nail-эксперты рекомендуют использовать морскую соль, йод и отвар ромашки, а также оливковое и касторовое масло.
- Во время уборки и мытья посуды носите перчатки. Химические средства, которые предназначены для эффективной очистки определенных поверхностей от грязи, содержащие агрессивные компоненты. Эти соединения проникают через слабую ногтевую пластину в кожу и могут спровоцировать аллергическую реакцию, воспаление, фурункулы.
- Делайте массаж рук и пальцев. Таким образом вы сможете стимулировать метаболизм и улучшить кровообращение. Для процедуры можно использовать специальные массажные средства и масла. В частности, смягчить кутикулу можно с помощью соответствующих косметических продуктов.
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