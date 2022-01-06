Зимний маникюр обычно делают максимально праздничным. Ведущие нейл-мастера советуют украшать ногти разными принтами – от миниалинок до глитерного френча.
К теме Маникюр 2022 года: 3 самых модных цвета, которые стоит попробовать всем
Перед праздниками уместно проявлять свою фантазию и креативность. С помощью маникюра легко не только довершить сияющий образ, но и создать сказочный настрой и чувство магического духа. Несмотря на другие советы, главныйе такой: блестки заправляют баллом. Красная классика, нейларт, принты – все изобилует щедрыми россыпями глитера. Подборка идей для праздничного маникюра от профессионалов еще раз это доказывает. Сохраняйте самые красивые варианты и берите в салон в качестве примера референсов.
Праздничный маникюр: 10 идей
Блестящий французский маникюр / Фото с инстаграма @harrietwestmoreland
Снежный вечер / Фото с инстаграма @nailsbymh
Звезды для королевы / Фото с инстаграма @nailsbymh
Нейл-дизайн с рождественскими мотивами / Фото с инстаграма @drybylondon
Стильный маникюр для зимы / Фото с инстаграма @drybylondon
Невероятный френч / Фото с инстаграма @drybylondon
Блеск остается актуальным / Фото с инстаграма @iramshelton
Цветное вдохновение / Фото с инстаграма @iramshelton
Символический арт на ногтях / Фото с инстаграма @iramshelton
Магия сияния / Фото с инстаграма @raelondonnails