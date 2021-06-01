Типичные черные стрелки всегда можно заменить более оригинальным решением. Креативный мейк-ап не всегда трудно делать и не нужно для его создания использовать большое количество косметики. Важно лишь, чтобы в вашем бьюти-арсенале были: карандаш для глаз, подводка или палетка сухих теней для век.
Больше красоты: "Голое" лицо, цветные стрелки, красная помада: главные бьюти-тренды лета 2021
Чтобы превратить сухую текстуру в жидкую, достаточно воспользоваться лайфхаком – смешать косметический продукт с фиксатором для макияжа. Если захотите, то также макияж можно дополнить стразами разных цветов и размеров. Поэтому обращайте внимание на красивые идеи летнего макияжа и "заимствуйте как художник" – адаптируйте варианты мейк-апа под свой вкус и навыки, экспериментируйте в процессе.
Креативные идеи макияжа для летних вечеринок
Яркое сочетание макияжа и маникюра в одном стиле
Идеальный лиловый микс
Парад пастельных оттенков
Макияж в духе модных показов
Голубые стрелки наоборот
Трендовый неоновый для эффектного макияжа глаз
Для поклонниц соблазнительной изысканности
Розовый бум заказывали?
Модные стрелки в необычном красном цвете
Белые ромашки на голубом фоне
Геометрические линии – это любовь