В стиле последних бьюти-трендов: 11 идей яркого макияжа для летних вечеринок

Яркий трендовый макияж идеально дополнит любой образ для летней вечеринки. Если у вас также возникло желание сменить привычный нюдовый мейк-ап на более особенный, который будет привлекать внимание и станет главным акцентом всего лука, то вдохновляйтесь креативными идеями, которые легко воссоздать своими руками.

Типичные черные стрелки всегда можно заменить более оригинальным решением. Креативный мейк-ап не всегда трудно делать и не нужно для его создания использовать большое количество косметики. Важно лишь, чтобы в вашем бьюти-арсенале были: карандаш для глаз, подводка или палетка сухих теней для век.

Больше красоты: "Голое" лицо, цветные стрелки, красная помада: главные бьюти-тренды лета 2021

Чтобы превратить сухую текстуру в жидкую, достаточно воспользоваться лайфхаком – смешать косметический продукт с фиксатором для макияжа. Если захотите, то также макияж можно дополнить стразами разных цветов и размеров. Поэтому обращайте внимание на красивые идеи летнего макияжа и "заимствуйте как художник" – адаптируйте варианты мейк-апа под свой вкус и навыки, экспериментируйте в процессе.

Креативные идеи макияжа для летних вечеринок

Яркое сочетание макияжа и маникюра в одном стиле

Идеальный лиловый микс

Парад пастельных оттенков

Макияж в духе модных показов

Голубые стрелки наоборот

Трендовый неоновый для эффектного макияжа глаз

Для поклонниц соблазнительной изысканности

Розовый бум заказывали?

Модные стрелки в необычном красном цвете

Белые ромашки на голубом фоне

Геометрические линии – это любовь