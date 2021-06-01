В стилі останніх б'юті-трендів: 11 ідей яскравого макіяжу для літніх вечірок

Яскравий трендовий макіяж ідеально доповнить будь-який образ для літньої вечірки. Якщо у вас також виникло бажання змінити звичний нюдовий мейк-ап на більш особливий, який привертатиме увагу і стане головним акцентом всього луку, то надихайтеся креативними ідеями, які легко відтворити своїми руками.

Типові чорні стрілки завжди можна замінити більш оригінальним рішенням. Креативний мейк-ап не завжди важко робити і не потрібно для його створення використовувати велику кількість косметики. Важливо лише, щоб у вашому б'юті-арсеналі були: олівець для очей, підводка чи палетка сухих тіней для повік.

Більше краси: "Голе" обличчя, кольорові стрілки, червона помада: головні б'юті-тренди літа 2021

Аби перетворити суху текстуру в рідку, достатньо скористатися лайфхаком – змішати косметичний продукт з фіксатором для макіяжу. Якщо захочете, то також макіяж можна доповнити стразами різних кольорів і розмірів. Тому звертайте увагу на красиві ідеї літнього макіяжу та "крадіть як митець" – адаптовуйте варіанти мейк-апу під свій смак і навички, експериментуйте у процесі.

Креативні ідеї макіяжу для літніх вечірок

Яскраве поєднання макіяжу та манікюру в одному стилі

Ідеальний ліловий мікс

Парад пастельних відтінків

Макіяж у дусі модних показів

Блакитні стрілки навпаки

Трендовий неоновий для ефектного макіяжу очей

Для прихильниць спокусливої вишуканості

Рожевий бум замовляли?

Модні стрілки у незвичному червоному кольорі

Білі ромашки на блакитному тлі

Геометричні лінії – це любов