Как стильно уложить челку без особых усилий: стильные идеи на каждый день

С быстротечными трендами многие женщины спешат делать себе челки, но впоследствии такая смена имиджа часто приносит дискомфорт и постоянный уход. Чтобы в удобную минуту выбежать из дома, не задумываясь о неуложенной челке, предлагаем вам несколько интересных идей, как с ней быстро "справиться".

Челки стали особенно трендовыми в 2021 году – многие блогеры решались отрезать себе часть волос, чтобы освежить вид. Чтобы хорошо уложить челку, нужно выделить немного времени и хорошенько постараться, но если у вас есть популярные браши – это не доставит вам хлопот.

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Бьюти-эксперты уже выпустили немало видеороликов, как быстро и красиво уложить волосы. Один из таких предлагаем к просмотру.

3 способа, как уложить вашу челку: видео

Но что делать, когда нет времени на укладку

В таком случае вам пригодятся самые простые и бюджетные аксессуары – различные заколки, резинки, косынки, ленты и прочее. Если их еще удачно стилизовать с вашим "аутфитом" – вы получите еще большую выгоду. Как скрыть вашу растрепанную челку – смотрите далее:

Нежно прикрепить невидимками

Надеть косынку, убрав под нее челку

Закрепить шпильками

Перевязать волосы платком

Прикрыть челку панамой