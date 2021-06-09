С помощью правильно подобранной челки можно не только подчеркнуть достоинства лица, но и добавить стилю изюминку. Среди самых стильных челок этим летом выделяют 5 лучших вариантов.

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Самые модные челки 2021

Бессмертный французский шик

Челка в стиле модных нерадивых причесок француженок еще долго будет оставаться в тренде. Он придает образу легкости, игривости и женственности. Для создания такой челки важно иметь густые волосы. Так как на жидких прядях стрижка не будет настолько эффектна.

Изысканная челка-шторка

Особенность косой челки-шторки в том, что она может кардинально менять образ, если ее укладывать по-разному. Попробуйте носить челку как прямой, так и закрученной. Идея для обновления имиджа подойдет обладательницам любого типа волос.

Дерзкая асимметрия

Асимметричная челка отличается от косой вариации тем, что с одного края она более длинная. Такой нехитрый акцент придает образу дерзости и непринужденный вид. С асимметричной челкой не стоит делать элегантные гладкие прически. Здесь главная фишка – легкий беспорядок на волосах.

Прямая челка

Ровную прямую челку называют изысканной классикой, которая всегда будет в моде. Если вы поклонница благородного автократического стиля, то разнообразьте свои длинные локоны или трендовый боб именно такой челкой.

Назад к детскому стилю

К летнему параду трендовых челок присоединился милый вариант, который заставляет чувствовать ностальгию по беззаботными детскими буднями. Такая челка должна достаточно открывать лоб. Для максимальной эффектности совмещайте ее с короткими стрижками: боб, пикси и маллет.