Стрелки на нижних веках в тренде: с какого макияжа начать 2022 год

Стрелки на веках – вечно актуальная классика, но на нижних веках – главный бьюти-тренд 2022 года. Научитесь быстро и аккуратно подводить нижние веки и делайте такой макияж как на каждый день, так и для особого случая.

Нижняя кошачья стрелка или стрелка "наоборот" является бьюти-трюком, к которому визажисты часто прибегают в мейк-апе актрис, певиц и топмоделей, ведь со временем классика усовершенствуется. В 2022 "обратные" стрелки станут одним из главных трендов в индустрии красоты.

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Стрелки на нижних веках: легкий макияж, с которого стоит начать 2022

Американский визажист Спенсер стал одним из первых, кто попытался нарисовать "обратные" стрелки. Его туториал по созданию модного макияжа сразу стал вирусным, поэтому через несколько месяцев модницы и трендсеттеры со всего мира начали повторять модный бьюти-трюк.

Также яркий акцент понравился визажистам на показах Недели моды. Модели ходили по подиуму с эффектными черными, синими, зелеными, красными "обратными" кошачьими стрелками с разными сочетаниями.

Как нарисовать стрелки на нижних веках

Первым делом выберите текстуру, с которой будете работать: подводка, карандаш, тени или даже матовая помада. Возьмите скошенную кисть, наберите немного подами и аккуратно проведите линию по нижнему веку.

: чем ярче помада, тем виднее будет взгляд.

Контур стрелок можно сделать не слишком четким с помощью теней. Также тенями стоит рисовать стрелки на нижних веках, пока вы "не набьете" руку. Удобнее будет работать с кремовыми продуктами. Позаботьтесь, чтобы тени имели высоко пигментированную текстуру. Ведь в противном случае стрелки будут выглядеть бледными, а тени будет труднее наносить.

Если вы поклонница сияющих макияжей, то используйте глиттер. В частности, он будет уместным для праздничной вечеринки. Добавим, что, используя стразы, очень быстро можно выложить нижние стрелки. Все, что нужно – грамотно разложить стразы на веках.



Модный макияж / Фото из инстаграма Dior



Как создать эффектные стрелки / Фото из инстаграма Дуа Липы

Следует упомянуть и о главном преимуществе "обратных" стрелок – универсальность. Такая стрелка подходит различным формам и типу глаз, идеально подойдет для праздничного и ежедневного образа, ее легко интегрировать в любой макияж.



Яркий мейк-ап / Фото из инстаграма @ash_kholm