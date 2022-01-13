Преимущество челок в том, что каждая женщина может выбрать стиль, который ей больше всего подходит: рваная, удлиненная, прямой, "шторка", французская и другие. Также отличным источником вдохновения для обновления имиджа могут служить звездные примеры.

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Элизабет Олсен, Дакота Джонсон, Марго Робби и не только в свое время сделали ставку в пользу челки и не ошиблись. Их стрижки модные. Поэтому выбирайте вариант, который вам больше всего нравится, подходит к текстуре и длине волос.

Звездный пример: самые модные прически с челкой

Удлиненная челка с мелированием от Хэлли Берри / Фото Getty Images

Густая скошенная челка от Дакоты Джонсон / Фото Getty Images

Длинная прямая челка, как у Марго Робби / Фото Getty Images

Ровная челка на примере Дейзи Эдгар-Джонс / Фото Getty Images

Прическа Камилы Кабелло с густой короткой челкой / Фото Getty Images

Кудрявая челка, как у Зендеи / Фото Getty Images

Рваная челка Элизабет Олсен / Фото из инстаграма актрисы

