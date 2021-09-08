Сушите слишком мокрые и не даете остыть: 5 распространенных ошибок при укладке волос
8 сентября 2021 , 18:51Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
Укладывать волосы нужно правильно, как и ухаживать за ними. Если вы хотите сохранить шевелюру здоровой, блестящей, предоставить укладке опрятного и красивого вида, то не допускайте распространенных ошибок при создании прически.
Простые, но эффективные советы могут улучшить состояние волос. Попробуйте должным образом ухаживать за корнями, не сушить слишком мокрые пряди и еще несколько трюков и будете приятно удивлены результатом.
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5 распространенных ошибок при укладке волос
- Сушите очень мокрые волосы. Использовать фен для сушки волос следует только после того, как они немного подсохли природным путем. Если у вас мало времени, то аккуратно отожмите воду с локонов полотенцем, не "трите" шевелюру, чтобы не травмировать структуру волос. Впоследствии вам будет легче укладывать локоны. А сушка слишком мокрых волос может привести к потере объема и эффекту "прилизанности".
- Мало внимания корням. Корни волос не стоит трогать только во время нанесения масок и кондиционеров. Зато смело используйте средства для прикорневого объема. Чтобы прическа имела объемный вид, нанесите упомянутое средство на корни волос, тщательно распределите, начинайте сушить локоны, опустив голову вниз, или в нужный момент поднимайте их специальной щеткой для укладки. После высушивания и предоставления корням объема делайте укладку по общей длине.
Ошибки, которые ухудшают состояние волос / Фото с инстаграма @taylranne
- Не используете термозащиту. Даже в том случае, когда производители фена или стайлера отмечают их безопасности для волос, обязательно используйте термозащиту. Ведь немного повышенные температуры ускоряют испарение влаги с волос, чем способствуют их сухости и ломкости. Отсутствие защиты от термоприборов для укладки приведет к тусклости, ломкости и выпадению волос.
- Пренебрегаете насадкой для фена. Специальные узкие насадки для фена предназначены концентрировать поток воздуха на отдельные пряди, чем ускоряют и облегчают процесс высушивания. В частности, от "пушка" на волосах такая насадка также помогает избавиться.
Как правильно укладывать локоны / Фото с инстаграма @taylranne
- Не позволяете волосам остыть. Из-за действия высокой температуры вследствие использования фена, плойки или выпрямителя пряди становятся пластичными и меняют свою форму. Чтобы сохранить желаемую форму, нужно давать волосам время, чтобы остыть. Если не придерживаться этого правила, то все усилия сделать красивую укладку будут напрасными. Если вы укладываете шевелюру феном, то прерывайте процесс обработкой холодным воздухом, чтобы остановить испарение влаги с поверхности локонов и предоставить им блестящий вид.