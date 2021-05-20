Сделать волосы блестящими не так трудно. Пригодятся практические, эффективные и действенные советы.
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Как сделать волосы блестящими
- Правильно используйте фен. Неправильная сушка волос может вызвать тусклость. Если использовать слишком широкую насадку или направлять воздух хаотично, то чешуйки волос останутся в разных боках, поэтому шевелюра будет иметь матовый вид. В случае использования узкой насадки поток воздуха должен быть плотным, направленным четко. Также сушите волосы, держа насадку по направлению вниз, от корней – к концам. Завершайте процедуру холодным воздухом.
- Кокосовое масло. Чтобы придать волосам блеск, приготовьте маску: разогрейте кокосовое масло на паровой бане и нанесите теплую жидкость на волосы. Чтобы процедура была более эффективной, оберните волосы пищевой пленкой. Затем тщательно вымойте локоны с шампунем.
- Маска из авокадо. Плод богат витаминами и целебными маслами. Рецепт маски для волос от Дженнифер Лопес: спелое авокадо разомните вилкой, добавьте несколько капель лимонного сока и равномерно распределите смесь по всей длине волос.
- Ополаскивание пивом. Для этого чистые влажные волосы сполосните в "живом" светлом пиве. Чтобы после не появилось специфического запаха, нанесите на шевелюру кондиционер. Пиво не только придает прядям блеск, но и питает их благодаря богатому содержанию дрожжей.
- Сок лимона. Девушкам с сухими волосами такой способ не подойдет. Все остальные могут наносить сок из лимона по длине волос, оставлять его на 10 – 15 минут, смывать и очаровываться блеском.
- Маска из желатина. Если ламинировать волосы желатином трудно, то придать им блеск вполне реально. Разведите 3 столовые ложки желатина 4 ложками кипяченой воды. Положите жидкость на паровую баню и легонько перемешивайте, пока желатин полностью не растворится. Дайте маске остыть, а затем наносите на волосы на 40 минут и тщательно смойте остатки после.
- Ополаскивание крапивой. "Бабушкин" метод: сухую крапиву, которую можно приобрести в любой аптеке, залейте кипятком, оставьте настаиваться и ополаскивайте раствором волосы после мытья.
- Настой базилика. Приправой можно заменить кондиционер для шевелюры. Для этого залейте 2 столовые ложки базилика кипятком, оставьте остыть, ополаскивайте волосы после мытья.
- Добавляйте аспирин в шампунь. Рецепт для блеска волос от Дженнифер Энистон: смешивайте шампунь для волос с 2 таблетками аспирина, измельченными в порошок.
- Спрей для блеска волос. Чтобы стопроцентно получить блестящие локоны, как у звезд на красной дорожке, брызгайте на них специальным спреем.