"Я никогда не хотела бы быть кем-то больше, чем просто твоей, и теперь я – твоя жена. С 4 сентября 2021 года мы навсегда принадлежим только друг другу. Люблю тебя больше, чем можно представить", – подписала первое фото со своим мужем Лили Коллинз. Свадебная церемония звездной пары состоялась на живописных горячих источниках Дантона, расположенных в штате Колорадо.

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Свадебный макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глаза для Лили создала визажистка Фиона Стайлс. А над уникальной прической работал известный hair-стилист Грегори Рассел.

Модная свадебная прическа Лили Коллинз

Идеальный гладкий низкий пучок, тонкая косичка, которая красиво обвила голову актрисы и стала составляющей оригинальной прически, 2 драгоценных гребня для волос дополнили образ Лили Коллинз в волшебный день свадьбы. Чтобы получить невероятную прическу, Грегори Рассел работал со звездной невестой в течение недели.

Романтический бьюти-образ Лили Коллинз

Темные локоны, уложенные в низкий пучок, Лили сначала прикрывала кружевной накидкой, а затем для фото сняла ее. Снимки, на которых можно детально разглядеть свадебную прическу главной героини популярного сериала "Эмили в Париже", на своей инстаграм-странице опубликовал hair-стилист. В комментариях к публикации Лили Коллинз написала Грегори Расселу слова благодарности: "Я очень люблю тебя и твое прекрасное творчество и не могу представить, что тебя бы не было со мной на празднике. Спасибо. Безгранично".



Стильная свадебная прическа / Фото из инстаграма Грегори Рассела



Идея прически на свадьбу​ / Фото из инстаграма Грегори Рассела



Нежная укладка волос невесты / Фото из инстаграма Грегори Рассела

Идея идеально гладкого пучка с изюминкой в виде косички станет прекрасным дополнением нежного свадебного образа. Если вы готовитесь к самому важному дню в своей жизни, то женственный бьюти-образ Лили Коллинз может служить удачным примером для вдохновения.