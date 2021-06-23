The Body Shop будет выпускать на 100 процентов веганскую продукцию: что это значит

Индустрия красоты развивается. Теперь ее представители и потребители косметики стремятся избежать жестких методов в создании продукции. Британская косметическая компания, выпускающая средства для ухода за кожей и духи, The Body Shop проводит кардинальные изменения. The Body Shop станет первым бьюти-брендом, который будет создавать на 100 процентов веганские косметические продукты.

The Body Shop официально заявила, что к концу 2023 года вся косметика бренда будет полностью веганской. В частности, она будет отмечена торговой маркой Vegan, которая будет подтверждать веганский состав.

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The Body Shop будет выпускать веганскую продукцию

К концу 2021 года все формулы косметики The Body Shop будут сертифицированы Всемирной веганской организацией The Vegan Society. Когда каждый продукт бренда будет отмечен торговой маркой Vegan, остальные товары постепенно выведут из обращения.

Бренд-директор The Body Shop Лайонел Торо заявил: "Наше решение стать на 100 процентов веганским брендом – естественный и достаточно понятный процесс развития. Мы были первой бьюти-компанией, которая боролась против тестирования косметики на животных, и первым крупным мировым косметическим брендом, который использовал мускус, полученный без жестокости, в наших ароматах".

Быть полностью веганскими – это серьезный шаг с точки зрения наших усилий по обеспечению устойчивого развития и защиты окружающей среды,

– добавляет Лайонел Торо.

Напомним, что на данный момент 60 процентов всех товаров The Body Shop являются веганскими. Среди них выделяют такие бестселлеры бренда: серия средств для ухода за кожей лица "Чайное дерево", детокс-маска "Гималайский уголь", все йогурты для тела, масла для тела.