Благодаря волне экоактивизма много косметических брендов отказались проявлять жестокость к животным. То есть, они не тестируют свои продукты на животных и не доверяют это третьим лицам. Проверка реакции на конкретный ингредиент на животных обычно заканчивается для них ожогами кожи, потерей зрения, неспособностью нормально функционировать или вообще летально.

Некоторые косметические бренды уже десятилетиями этично относятся к животным и не используют их для экспериментов. Другие только недавно осознали, что это ужасный метод создания безопасной косметики, которой потом можно будет пользоваться людям. Поэтому они также отказались от тестирования на животных: лучше поздно, чем никогда. Поэтому стоит узнать об этичных брендах, продукцию которых можно приобрести в Украине, а также стоит использовать пошаговую инструкцию, чтобы выбрать косметику, которая не тестируется на животных.

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Какие бренды не тестируют косметику на животных

Inglot

Это известный польский бренд, который популярен среди украинских красавиц. Продукция бренда существует на рынке красоты больше 30 лет. Они славятся большим выбором декоративной косметики, но развиваются и начали готовить уходовые линейки.

Два года назад представители Inglot заявили, что они используют альтернативные методы тестирования косметики. Также бренд есть в "белом списке" PETA. Продукция брендов, которые входят в этот список маркируется логотипом с изображением белого кролика. Это значит: чтобы создать ваше любимое средство, не понадобилось убивать ни одно животное.

PETA – это организация, ведущая борьбу за права животных. Все, кто в их "белом списке" изготавливают продукцию "cruelty-free". То есть, косметика без жестокости, которая не тестируется на животных и не содержит компоненты, полученные от мертвых животных.

e.l.f

Компания производит доступную продукцию. Более 15 лет e.l.f Cosmetics создают декоративные и уходовые косметические средства. Наиболее популярные среди них: тональная основа без масла, палетка матовых теней, HD-пудры, разноцветные скрабы для губ и жидкие матовые помады в десяти оттенках.

Представители бренда говорят, что больше своих продуктов любят только животных, поэтому не могут одним жертвовать ради другого. e.l.f Cosmetics не только имеют лицензию от PETA, но и в июле у них постоянно месяц "cruelty-free". За это время 10% полученных денег от продажи косметики они отдают на благотворительные инициативы, которые занимаются защитой животных.



Натуральные компоненты для изготовления косметики / Фото Pixabay

NYX

В 1999 году профессиональная визажистка Тони Ко основала этот бренд. Сейчас ее продукцию можно приобрести в 70 странах мира, включая Украину. NYX отличается оригинальной цветовой гаммой своих помад и подводок: зеленые, голубые, с разнообразными по форме и окраске блестками.

Основательница бренда в 2014 году продала косметическую линию бренду L'Oreal, который имеет плохую репутацию из-за неэтичного тестирования своих средств на животных. Несмотря на это у NYX все еще сертификат PETA.



Изготовление косметики / Фото Unsplash

Urban Decay

Поклонницы бренда в один голос говорят, что косметика – это не инструмент, чтобы маскировать свои недостатки, а способ самовыразиться. А компания позиционирует свою продукцию, как "женственную, опасную и веселую". У них есть универсальные палетки теней для век в нюдових оттенках, жидкие подводки с эффектом металлика, помады ярких цветов, фиксаторы для макияжа и многое другое.

Здесь ситуация похожа, как у NYX. Urban Decay также является частью компании L'Oreal. Однако, как и во всех дочерних компаниях, Urban Decay не менее, чем на 50% контролирует процесс создания косметических средств под своим логотипом. Поэтому на их сайте есть изображение белого кролика и раздел с продуктами с веганским составом.

Dushka

Основательница компании начинала с того, что самостоятельно варила мыло. Сейчас это популярный на всю Украину одесский бренд натуральной косметики. В основном они создают уходовую продукцию для волос, тела и лица. Особенностью косметики от Dushka является разнообразие запахов: шоколад, ваниль, жевательная резинка, фрукты. Иногда вместо того, чтобы намазаться кремом, хочется его съесть.

Команда Dushka категорически против тестирования косметики на животных. Но говорят, что новый продукт всегда тестируют на себе, а только потом продают клиентам.



Органично изготовленная косметика / Фото Pixabay

Benton

Корейский бренд назван в честь Бенджамина Франклина, который со временем не старел, а становился моложе. Представители компании в шутку говорят, что с их постоянными клиентками будет так же. Корейская косметика Benton быстро завоевала доверие и приверженность украинских женщин.

Главная функция продукции бренда направлена ​​на сохранение молодости кожи. Кроме "cruelty-free" лицензии от PETA, в 2013 году бренд Benton получил сертификат Ecocert. Он подтверждает качество натуральной и органической косметики.

Weleda

Экологическая рациональность – принцип немецкого бренда. Компания Weleda производит натуральные и органические продукты по уходу за собой. У них даже есть линейка для беременных. "78% сырья мы получаем из сертифицированных органических и биодинамических хозяйств или из контролируемых мест естественного роста", – отмечают в Weleda.

В их ассортименте более сотни различных продуктов по своему использованию.



Натуральная косметика / Фото Pixabay

LUSH

Это один из тех брендов, которые установили принцип не тестировать косметику на животных, когда это еще не привлекало такого внимания. С 1991 года и до сих пор в LUSH максимально экологичный подход к изготовлению косметики. Их продукцию можно узнать по насыщенному запаху и яркими цветами.

В составе продукции LUSH есть целебные травы, эфирные масла, фрукты. Часть изделий содержит ингредиенты животного происхождения: воск и мед.

Planta

Относительно новый украинский бренд из Днепра. Уже семь лет он производит органическую косметику, натуральные средства гигиены и бытовой химии. В процессе создания продукции производители не используют даже животных жиров или компонентов нефти. Все делают исключительно из растений и минерального сырья. Бренд пропагандирует не только этическое отношение к животным, но и всего живого в целом.

Упаковки для косметики Planta также в стиле принципов компании: сделаны из вторичных отходов, пригодных для переработки.



Этичное отношение к животным / Фото Unsplash

GUAM

Компания основана в Италии. Ее существованию в индустрии красоты больше 30 лет. Продукция бренда – уходовые средства для тела, лица и волос. Особенность косметики GUAM в том, что в ее составе есть смесь нескольких видов водорослей. Другие составляющие тоже органические: морская соль, фильтрованная вода, эфирные масла, натуральные глины.

В компании уверяют, что никогда не тестировали свою продукцию на животных, а упаковывают ее в материалы, полученные от вторичной переработки.

Zoya

Это официальный дистрибьютор лаков для ногтей и средств для маникюра. Представители компании используют нетоксичную формулу для создания более 400 оттенков лаков. В частности, лечебную серию для восстановления ногтей от Zoya признали одной из самых эффективных в США. Ведущая технолог бренда Zoya Ольга Чеча называет все их средства для ногтей "100 процентов cruelty free" и " vegan friendly". Так как продукты от Zoya не содержат компонентов животного происхождения, не тестируются на животных, а также не включают компоненты, которые испытывали на животных. Компания запатентовала нетоксичную формулу лаков, формулу стойкого покрытия, эксклюзивную систему упаковки лаков.

Корейские бренды, которые принадлежат корпорации Amore Pacific

Корпорация Amore Pacific добровольно прекратила тестировать свою продукцию на животных с 2008 года. На их официальном сайте можно найти подтвержденную декларацию об этом. Корпорация на протяжении многих лет проводит научные работы и исследования, разрабатывая альтернативные методы тестирования косметики. Южнокорейский конгломерат красоты производит продукцию на основе зеленого чая, жасмина и бамбука, а также управляет 30 бьюти-брендами, включая Sulwhasoo, HERA, Lirikos, IOPE, Laneige, Innisfree, Etude House.



Животные, на которых тестируют косметику / Фото Pixabay

HOCHOO

Это украинский бренд, у которого можно приобрести профессиональные органические продукты для тела, души и природной красоты. Сначала производители создавали твердые шампуни, а теперь в их ассортименте есть много натуральной косметики для ухода за лицом, волосами, телом, а также для создания макияжа. Особым продуктом от HOCHOO являются хлопковые патчи, которые состоят из низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, кофеина, гидролата кофе, витамина Е, геля алоэ и других ингредиентов для увлажнения кожи и возвращения ее в тонус. В частности, бренд заботится и об экологичности упаковки.

Moon & Rune

Еще один украинский бьюти-бренд, который существует с 2018 года и не использует животных для тестирования своих средств. У них даже существует акция для помощи четвероногим. Например, в апреле часть средств, заработанных на продукции Moon & Rune за месяц, пойдет на помощь животным в БО "Фонд Днепр Энималс". На официальном сайте бренда есть призыв к защите животных: "Заботься о маленьких сердцах. Ежегодно от тестов на животных умирает около 15 млн животных. Выбирая косметику, которая не тестируется на животных, ты спасаешь маленькие жизни. МунРун – является абсолютным Cruelty free брендом".

В Moon & Rune можно купить твердый шампунь с пудрой тыквы и манго, пенку для умывания с маслом ромашки, маску для лица с пудрой белого сандала и живыми водорослями спирулины, очищающий убтан с глиной и спирулиной, натуральную декоративную косметику.



Натуральная косметика / Фото Pixabay

Зілля мавки

Косметика от "Зілля мавки" не содержит фталатов, парабенов, сульфатов, химических ароматизаторов, красителей, силикона. Большинство из используемых экстрактов приготовлены собственноручно из самостоятельно собранных в экологически чистых местах растений. Косметика не тестируется на животных и не вызывает аллергических реакций. Вся продукция продается в упаковке небольшого объема, так как косметика ручной работы не может долго храниться.

Представители мастерской "Зілля мавки" отмечают, что их авторская косметика – это воплощение их стремления к близости с природой в сочетании с прагматизмом и любовью к знаниям, которые присущи современным украинкам. А их мечта – сделать словосочетание "Украинская натуральная косметика" таким же узнаваемым, как "Швейцарские часы" или "Французский парфюм".

Бренд изготавливает косметику как для женщин, так и для мужчин. А именно: средства для ухода за лицом, телом, руками, волосами, бальзам для бороды.

Смотрите видео, как косметику тестируют на животных:

Как выбрать косметику, которую не тестируют на животных

Оксана Кнехт, участница "Экологической платформы", поделилась с Galnet пошаговой инструкцией, как выбирать косметику, которую не тестируют на животных.

Обращайте внимание на маркировку. Если на этикетке есть изображение кролика, то средство не тестировали на животных, но оно может содержать сырье животного происхождения. В случае с ростком – продукт является абсолютно веганским. Ушки кроликов или мышек – это не показатель экологичности косметики.



Изображения на косметике, которую не тестировали на животных / Фото издания Нівроку

Вместо изображений могут быть надписи: "No Animal Ingredients" (в продукте нет ингредиентов животного происхождения и производных), "Cruelty-Free" (косметику не тестировали на животных), "100% Vegetarian" (продукцию не получили в результате убийства животного, и в ней нет производных продуктов животного происхождения), "100% Vegan" (средство не содержит ингредиентов животного происхождения или производных продуктов).



Когда косметика без жестокости, но не веганская / Фото Ethical elephant



Когда косметика веганская, но не cruelty-free / Фото Ethical elephant