Трансгендерная модель Валентина Сампайо стала лицом Armani Beauty: стильные фото

26-летняя Валентина Сампайо – бразильская модель и актриса. Она стала амбассадором Armani Beauty. Девушка приняла участие в съемках рекламы помады Lip Power.

Компания Armani Beauty входит в портфель люксовых брендов концерна L'Oreal. Бренд объявил о начале сотрудничества с бразильской трансгендерной моделью и активисткой Валентиной Сампайо.

Вам будет интересно Все захотят повторить: Дженнифер Лопес показала главный цвет осени для маникюра

Трансгендерная модель Валентина Сампайо стала амбассадором Armani Beauty

Ранее лицом Armani Beauty были актеры Кейт Бланшетт, Чжун Чуси, Райан Рейнольдс, Николас Холт и модель Барбара Палвин, которые представляли все бьюти-линии итальянской марки. Теперь Валентина Сампайо в течение 2022 года будет появляться в рекламных кампаниях бренда, которые будет снимать шведский фотограф Микаэль Янссон. Сейчас модель успела принять участие в рекламной фотосессии новой помады Lip Power.

Armani Beauty – это мое видение того, какой должна быть красота сегодня – значимой и сквозной. Как и моя одежда, косметические средства имеют целью расширить возможности всех женщин независимо от их культуры, страны происхождения. Валентина не боится говорить, а ее слова важны и трогательны,

– рассказал Джорджо Армани.

Сампайо прокомментировала важное событие в своей жизни: "Я очень рада присоединиться к Armani как лицо бренда. Для меня как для транс-женщины это большое достижение и осуществленная мечта. Макияж играл такую значительную роль в моей личной эволюции, и я благодарна Armani Beauty за то, что они охватывают разнообразие, дают возможность творческого самовыражения и расширения возможностей индивидуальной красоты".

Напомним, что 26-летняя Сампайо начала свою карьеру модели в 2016 году. В 2017 она появилась на обложке Vogue Paris, а также была первой трансгендерной моделью Victoria's Secret.

Валентина Сампайо в рекламной съемке помады Lip Power / Фото из инстаграма Armani Beauty