Глубокий синий цвет или электрик стал одним из самых популярных этой осенью. Теперь трендовый оттенок можно увидеть не только в гардеробах главных звезд street style, но и на ногтях нейл-мастеров и знаменитостей.

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Главным цветом в осеннем маникюре стал электрик

Джей Ло и голливудский нейл-мастер Том Бачик сделали ставку на маникюр в глубоком синем оттенке. Маникюрщик разнообразил однотонное покрытие сияющими блестками. Такой дизайн ногтей по-настоящему ярким и особенным.

Поклонники известной певицы и работ Тома активно отреагировали на их новое творение. Они оставляли следующие комментарии: "Добавлю этот к моим любимым", "Это – любовь", "Как всегда, прекрасно", "Удивительный цвет", "Королевский маникюр".

Трендовый маникюр Джей Ло / Фото из инстаграма Тома Бачика



Электрик – модный оттенок для маникюра / Фото из инстаграма Тома Бачика

Маникюр в синем цвете отличается от других бьюти-тенденций. Он символизирует таинственность и привлекает внимание окружающих. Синий является одним из самых популярных цветов в холодное время года. Его покой и благородство позволяют создать неповторимый образ.

Существует множество вариантов эффектного и модного синего дизайна ногтей. Создавая такой маникюр, учитывайте собственные предпочтения. Можно экспериментировать с разными техниками и элементами декора. Маникюр с матовым лаком, френч, лунный, "кошачий глаз", нейл-арт с блестками – вдохновляйтесь идеями ниже, чтобы потом показать своему мастеру или сделать самостоятельно в домашних условиях.

Маникюр в глубоком синем цвете / Фото из инстаграма