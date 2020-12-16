Авторитетные nail-эксперты и звездные мастера маникюра единогласно назвали самый популярный дизайн ногтей для празднования Нового года 2021. И это не изображение белого металлического Быка. Модный новогодний маникюр получил название – вельветовый.

Популярным на Новый год будет вельветовый маникюр. Эми Ли, мастер маникюра, которая опубликовала модный дизайн ногтей на своей странице в инстаграме, создала новый нейл-тренд, сообщает "Новое время".

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Модный маникюр на Новый год

В этом году модный новогодний маникюр – это не много изображений оленей, символа года или других новогодних украшений на ногтях, а актуальным будет новый вельветовый дизайн, который становится все более популярным в соцсетях. Эми Ли первой продемонстрировала маникюр с эффектом зеленого бархата.

Чтобы создать вельветовый нейл-дизайн, нужно использовать лаки с голографическими свойствами. Такие покрытия для ногтей содержат блестки, которые красиво и празднично переливаются. Таким образом создается впечатление, что ногти покрыты вельветовой тканью, а не глянцевым лаком.

"Когда вы думаете о праздничном nail-арте, то в голове сразу возникают мысли о золоте, блестках и рождественских елках. Но если в этом году вам захочется чего-то особенного, то вам обязательно понравится изящный маникюр, который набирает бешеную популярность в Instagram. Текстурированная ткань, вдохновленная платьями, куртками, крошечными сумками и туфлями, которые вы одеваете на праздничную вечеринку или в канун Нового года, также может послужить вдохновением для праздничного маникюра", – отмечают авторы модного американского издания InStyle.

Если вам не нравится блестящий вельветовый маникюр, но вы хотите оставаться в тренде, то попробуйте воспроизвести на своих ногтях матовое покрытие с эффектом бархата.

Если глиттерная пудра с множеством блесток кажется вам слишком яркой, просто накрасьте ногти вельветовым матовым лаком. У него не будет такого же блеска, но зато вы получите эффектную текстуру,

– добавляют эксперты в сфере маникюра.