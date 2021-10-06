В тренде: 3 темных цвета в маникюре для тех, кто любит классику

Если вы любите темные цвета и классику, то обратите внимание на 3 осенних тренда в маникюре. В этом сезоне даже нейл-дизайн должен быть в дерзком стиле. Поэтому пастельные оттенки лучше оставить на потом.

Звездные мастера-маникюра пропагандируют темные оттенки для покрытия ногтей. Среди них: классический черный, темно-синий, насыщенный красный и фиолетовый.

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Трендовые темные цвета для маникюра на осень 2021

Черный

Цвет, который является одновременно классическим и вечно модным, остается среди лидеров в маникюре этой осенью. Достаточно однотонного покрытия черным лаком, если вы не поклонница чрезмерного нейл-арта. Также стоит отдавать предпочтение глянцевому покрытию, которое предоставляет маникюру в черном цвете дорогого шика.



Роскошный черный цвет / Фото из инстаграма @ongles_paris_sceaux



Классический маникюр / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Темно-синий

В последнее время стремительно набирает популярность темно-синий оттенок. Его используют не только в маникюре, но и в макияже. Такой цвет всегда выглядит победно, элегантно и подходит к любому образу.



Невероятный однотонный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @raelondonnails



Смелый оттенок / Фото из инстаграма @ premier.gel

Насыщенный красный и фиолетовый

Ведущие мастера маникюра делают для себя и для звезд маникюр в глубоких красных и темно-фиолетовых оттенках. Такие тона идеально соответствуют осенний тематике, добавляют уюта образу. Бетина Гольдштейн отмечает, что насыщенный красный и фиолетовый имеют не только сексуальный и эффектный вид, но и гармонируют как с деловыми, так и с вечерними аутфитами.



Маникюр в винно-красном оттенке / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн