У тренді: 3 темні кольори в манікюрі для тих, хто любить класику

Якщо ви любите темні кольори і класику, то зверніть увагу на 3 осінні тренди в манікюрі. В цьому сезоні навіть нейл-дизайн повинен бути у зухвалому стилі. Тому пастельні відтінки краще залишити на потім.

Зіркові майстри-манікюру пропагують "даркові відтінки" для покриття нігтів. Серед них: класичний чорний, темно-синій, насичений червоний і фіолетовий.

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Трендові темні кольори для манікюру на осінь 2021

Чорний

Колір, який є водночас класичним і вічно модним, залишається серед фаворитів у манікюрі цієї осені. Достатньо однотонного покриття чорним лаком, якщо ви не прихильниця надмірного нейл-арту. Також варто віддавати перевагу глянсовому покриттю, яке надає манікюру в чорному кольорі дорогого шику.



Розкішний чорний колір / Фото з інстаграму @ongles_paris_sceaux



Класичний манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Темно-синій

Останнім часом стрімко набирає популярність темно-синій відтінок. Його використовують не лише у манікюрі, але й в макіяжі. Такий колір завжди виглядає переможно, елегантно і підходить до будь-якого образу.



Неймовірний однотонний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @raelondonnails​



Сміливий відтінок / Фото з інстаграму @premier.gel

Насичений червоний і фіолетовий

Провідні майстри манікюру роблять для себе і для зірок манікюр у глибоких червоних і темно-фіолетових відтінках. Такі тони ідеально відповідають осінній тематиці, додають затишності образу. Бетіна Гольдштейн зазначає, що насичений червоний і фіолетовий мають не лише сексуальний та ефектний вигляд, але й гармоніюють як з діловими, так і з вечірніми аутфітами.



Манікюр у винно-червоному відтінку / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн