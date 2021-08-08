Кожа дельфина, атласные губы: 9 трендов в макияже, которые стоит попробовать этим летом
8 августа 2021 , 16:52Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
Летом стоит прибегать к трендовым бьюти-экспериментам. В 2021 году тенденции в индустрии красоты поражают яркостью, эффектностью и практичностью одновременно. Цветные тени, основа с частицами, которые отражают свет, и хайлайтеры – мастхэв этого сезона. Преимущество актуальных трендов летнего макияжа также в том, что их легко повторить.
Кожа дельфина, графические стрелки, "макияж без макияжа" и другие бьюти-тренды лета 2021 удивляют простотой и красотой. Если вы хотите иметь стильный вид и делать мейкап, который удачно подчеркнет достоинства вашей внешности, то обратите внимание на следующие тенденции в макияже.
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Тренды в макияже, которые стоит попробовать этим летом
Кожа дельфина
Графические рисунки
Макияж без макияжа
Яркие матовые тени
Брови, зачесанные вверх
Фиолетовые тени
Атласные губы
Бронзовые тени
Голубые тени