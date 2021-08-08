Шкіра дельфіна, атласні губи: 9 трендів у макіяжі, які варто спробувати цього літа
8 серпня 2021 , 16:52Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
Влітку варто вдаватися до трендових б’юті-експериментів. У 2021 тенденції в індустрії краси вражають яскравістю, ефектністю та практичністю водночас. Кольорові тіні, основа зі частинками, які відображають світло, і хайлайтери – мастхев цього сезону. Перевага актуальних трендів літнього макіяжу також у тому, що їх легко повторити.
Шкіра дельфіна, графічні стрілки, "макіяж без макіяжу" та інші б’юті-тренди літа 2021 дивують простотою і красою. Якщо ви прагнете мати стильний вигляд та робити мейк-ап, який вдало підкреслюватиме переваги вашої зовнішності, то зверніть увагу на нижченаведені тенденції у макіяжі.
Вам буде цікаво: Донька Джуда Лоу знялась у новій фотосесії Dior: вражаючі фото макіяжу
Тренди у макіяжі, які варто спробувати цього літа
Шкіра дельфіна
Графічні малюнки
Макіяж без макіяжу
Яскраві матові тіні
Брови, зачесані вгору
Фіолетові тіні
Атласні губи
Бронзові тіні
Блакитні тіні