Шкіра дельфіна, атласні губи: 9 трендів у макіяжі, які варто спробувати цього літа

Влітку варто вдаватися до трендових б’юті-експериментів. У 2021 тенденції в індустрії краси вражають яскравістю, ефектністю та практичністю водночас. Кольорові тіні, основа зі частинками, які відображають світло, і хайлайтери – мастхев цього сезону. Перевага актуальних трендів літнього макіяжу також у тому, що їх легко повторити.

Шкіра дельфіна, графічні стрілки, "макіяж без макіяжу" та інші б’юті-тренди літа 2021 дивують простотою і красою. Якщо ви прагнете мати стильний вигляд та робити мейк-ап, який вдало підкреслюватиме переваги вашої зовнішності, то зверніть увагу на нижченаведені тенденції у макіяжі.

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Тренди у макіяжі, які варто спробувати цього літа

Шкіра дельфіна

Графічні малюнки

Макіяж без макіяжу

Яскраві матові тіні

Брови, зачесані вгору

Фіолетові тіні

Атласні губи

Бронзові тіні

Блакитні тіні