Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако на 6 неделе проекта попросил участниц не пользоваться косметикой. Таким образом он призвал привлечь внимание к проблеме тестирования косметических средств на животных.

В течение недели девушки представали перед камерой и перед мужчиной, за сердце которого борются, без макияжа. Они покорили Михаила натуральной красотой.

К теме Холостяк 11 сезон 6 выпуск: поцелуи на глазах у конкуренток и экстремальный прыжок с Аней

В начале 6 недели Заливако пригласил участниц "Холостяка" в необычный зоопарк. Они приехали в дом спасенных животных, пострадавших от рук людей. Там девушки и Михаил помогали убирать и кормить животных.

В конце интересного и трогательного дня "Холостяк" отметил, что большинство декоративной косметики тестируется именно на животных. Поэтому он попросил девушек в течение недели не пользоваться ею. Как все участницы выглядят без макияжа – смотрите в подборке Красота 24.

Участницы "Холостяка-11" без косметики

Елизавета

Екатерина

Дарья

Юлия "Зайка"

Анна

Джессика

Татьяна

Розали