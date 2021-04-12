Как участницы "Холостяка-11" выглядят без макияжа: фото
Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако на 6 неделе проекта попросил участниц не пользоваться косметикой. Таким образом он призвал привлечь внимание к проблеме тестирования косметических средств на животных.
Источник:24 канал
В течение недели девушки представали перед камерой и перед мужчиной, за сердце которого борются, без макияжа. Они покорили Михаила натуральной красотой.
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В начале 6 недели Заливако пригласил участниц "Холостяка" в необычный зоопарк. Они приехали в дом спасенных животных, пострадавших от рук людей. Там девушки и Михаил помогали убирать и кормить животных.
В конце интересного и трогательного дня "Холостяк" отметил, что большинство декоративной косметики тестируется именно на животных. Поэтому он попросил девушек в течение недели не пользоваться ею. Как все участницы выглядят без макияжа – смотрите в подборке Красота 24.
Участницы "Холостяка-11" без косметики
Елизавета
Екатерина
Дарья
Юлия "Зайка"
Анна
Джессика
Татьяна
Розали
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