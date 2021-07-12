Как ухаживать за кожей во время беременности: 5 важных правил от эксперта

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В период беременности потребности как женщины, так и ее кожи меняются. Поэтому врач-дерматолог проекта "Я стесняюсь своего тела" Екатерина Безвершенко рассказала, как нужно ухаживать за кожей с первых месяцев беременности. Правила эксперта помогут вам сохранить вид лица и тела сияющим, увлажненным и здоровым.