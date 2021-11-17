Есть много составляющих, которые формируют единый образ красивой женщины. Ни одной из этих частиц нельзя пренебрегать.

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Как быть красивой без макияжа?

Мы то, что мы едим

Если хотите всегда иметь сияющую кожу, то добавьте в свой рацион свежие фрукты и овощи. Также ешьте продукты, которые содержат кислоты Омега-3 и витамины: семена льна, грецкие орехи, апельсины, сладкий картофель, тыква. Еще полезной для вашей кожи будет пища с высоким содержанием белка: яйца, курятина, фасоль, чечевица, нут и творог.

Чем больше воды, тем лучше

Благодаря ей и функционирует наш организм. А нет худшего зрелища, чем обезвоженная и пересушенная кожа. Возьмите себе за привычку всюду с собой брать бутылку воды. Также ее можно еще более питательно обогатить: добавьте в воду кусочки огурца, лимона, лайма, апельсина или листьев мяты.



Ради красивой кожи нужно пить много воды / Фото / Pexels

Правильно спать

Здоровый сон и привлекательный вид идут в комплекте. Наше тело заряжается во время сна, как аккумулятор мобильного телефона от электроэнергии. Если спать 7 – 8 часов, то вы будете просыпаться полные сил и энергии, со здоровым цветом кожи, без синяков под глазами и стареть будете медленнее.

Для красивой внешности нужно попотеть

То есть, потренироваться. Физические нагрузки полезны как для психического здоровья, так и для внешнего вида вашего тела. Выберите тот вид спорта, который будет приносить удовольствие именно вам, чтобы вы не заставляли себя им заниматься. Вариаций много: танцы, бег, йога, плавание, тренировки в спортзале. Если заниматься хотя бы 3 часа в неделю спортом, то это будет способствовать улучшению кровообращения, состояния здоровья, увеличит количество кислорода, который будет поступать к коже, выводить токсины из организма, повысит уровень эндорфинов, благодаря которым снижается уровень стресса в организме.

Регулярный уход за кожей

Независимо от возраста или статуса каждой женщине нужно найти те средства для ухода за кожей, которые идеально подходят именно им. Для этого следует определить свой тип кожи, узнать максимум информации о том, каким должен быть состав хорошей косметики, какие бренды тестируют свои продукты на животных, если вы сторонница этического обращения с хвостатыми. ОТУ (очищает, тонизирует и увлажняет) должен стать вашей вечерней рутиной. Также подберите уход для утра, потому что это очень важно. Именно утром вы должны подготовить свое лицо к нанесению макияжа и защитить от внешних раздражителей окружающей среды. Если вы будете придерживаться утреннего и вечернего правильного ухода за своей кожей, то результат не заставит себя ждать.



Коже нужен регулярный уход / Фото – Pexels

Эксфолиация

Или просто скрабирование. Приучите себя еженедельно проводить процедуру эксфолиации – отшелушивания ороговевших клеток кожи. Мертвые клетки нужно удалять, чтобы дать возможность развиваться здоровым. Если этого не делать, то отмершие частички кожи начнут закупоривать поры, повлекут появление прыщей и угрей. Скраб очень легко приготовить в домашних условиях, если знать, какими свойствами обладают нужные ингредиенты. Следует помнить главное: нельзя один скраб использовать и для пяток, и для лица. Для каждого участка кожи понадобится готовить различные скрабы.

Пейте зеленый чай

Наверное, это самый здоровый напиток, который пока что существует на нашей планете. В частности зеленый чай легек в приготовлении и вкусный. Однако самое большое его преимущество – органические соединения "катехины". Они являются формой антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, улучшают кровообращение, снижают уровень холестерина и артериального давления, улучшают состояние вашей кожи. Ингредиент EGCG, который присутствует в этом чае, также помогает в похудении за счет уменьшения всасывания жира.

Эти советы могут показаться элементарными, но мы так часто о них забываем. Так что помним слова Йозефа Геббельса: "Все гениальное просто, и все простое гениально".