Вас могут вдохновить 11 лучших причесок на примере знаменитостей с круглым лицом. Интересно, что за последний месяц частота запроса в Google "лучшие стрижки для круглого лица" выросла на 4250 процентов.

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Лучшие прически для круглого лица

С помощью прически можно удачно подчеркнуть овал лица. Если у вас ширина лица на уровне скул равна его длине, то вам также следует выбирать укладку для круглой формы лица. Правильная прическа способствует дополнению гармоничного образа и уменьшает пропорции лица.

Дом Сили, международный креативный директор Color Wow, отмечает: "При круглых формах следует делать интересную и угловатую стрижку, чтобы удлинить лицо. По этой же причине круглому лицу подходят длинные волосы, уложенные мягкими волнами, которые придают форму и объем. Такая стрижка помогает выделить скулы и подбородок, добавляет ширину и углы, компенсируя округлость".

Парикмахер Фредерик Феккаи также предпочитает текстурность и углы, которые способны смягчить округлую форму лица. Эксперт советует попробовать "более длинные слои и дерзкую пикси". Он говорит: "Мне нравится челка и длинные волосы, которые помогают минимизировать округлость. Хороший совет по укладке – зачесывать волосы набок". Возвращаясь к челке, то акцент следует делать на длине и свободном стиле. Круглому лицу не подойдет короткая челка с прямым срезом.

Если сделать правильное окрашивание, то также можно визуально вытянуть круглый овал и придать стрижке объема, а также более выделить слои. "Мне нравится добавлять больше цвета вокруг лица – мы часто делаем это в салоне. Достаточно, чтобы цвет волос у лица немного отличался от основного оттенка, выйдет умеренная контрастность и создастся иллюзия текстуры без дополнительных слоев", – делится опытом звездный колорист Никола Кларк. Данная техника окрашивания подчеркнет естественный цвет лица и придаст ему эффект естественного сияния.

Берите пример с причесок и стрижек известных обладательниц круглого лица: от Милы Кунис и Кирстен Данст до Селены Гомес и Эммы Стоун.



Мила Кунис / Фото Vogue



Кирстен Данст / Фото Vogue



Кейт Босворт / Фото Vogue



Эмма Стоун / Фото Vogue



Камерон Диас / Фото Vogue



Дрю Берримор / Фото Vogue



Джемма Чан / Фото Vogue



Мишель Уильямс / Фото Vogue



Селена Гомес / Фото Vogue



Миранда Керр / Фото Vogue