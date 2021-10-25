Укоротить, удлинить, вытянуть или накрутить: лучшие прически для круглого лица – 11 идей
Источник:Vogue
Обладательницы круглого лица обычно тщательно подходят к выбору прически, чтобы подчеркнуть достоинства такой формы и скрыть возможные недостатки. Эксперты рассказали, что лучше: короткие или длинные волосы, накрутить их или выпрямить, добавить светлые блики или выбрать 1 оттенок.
Вас могут вдохновить 11 лучших причесок на примере знаменитостей с круглым лицом. Интересно, что за последний месяц частота запроса в Google "лучшие стрижки для круглого лица" выросла на 4250 процентов.
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Лучшие прически для круглого лица
С помощью прически можно удачно подчеркнуть овал лица. Если у вас ширина лица на уровне скул равна его длине, то вам также следует выбирать укладку для круглой формы лица. Правильная прическа способствует дополнению гармоничного образа и уменьшает пропорции лица.
Дом Сили, международный креативный директор Color Wow, отмечает: "При круглых формах следует делать интересную и угловатую стрижку, чтобы удлинить лицо. По этой же причине круглому лицу подходят длинные волосы, уложенные мягкими волнами, которые придают форму и объем. Такая стрижка помогает выделить скулы и подбородок, добавляет ширину и углы, компенсируя округлость".
Парикмахер Фредерик Феккаи также предпочитает текстурность и углы, которые способны смягчить округлую форму лица. Эксперт советует попробовать "более длинные слои и дерзкую пикси". Он говорит: "Мне нравится челка и длинные волосы, которые помогают минимизировать округлость. Хороший совет по укладке – зачесывать волосы набок". Возвращаясь к челке, то акцент следует делать на длине и свободном стиле. Круглому лицу не подойдет короткая челка с прямым срезом.
Если сделать правильное окрашивание, то также можно визуально вытянуть круглый овал и придать стрижке объема, а также более выделить слои. "Мне нравится добавлять больше цвета вокруг лица – мы часто делаем это в салоне. Достаточно, чтобы цвет волос у лица немного отличался от основного оттенка, выйдет умеренная контрастность и создастся иллюзия текстуры без дополнительных слоев", – делится опытом звездный колорист Никола Кларк. Данная техника окрашивания подчеркнет естественный цвет лица и придаст ему эффект естественного сияния.
Берите пример с причесок и стрижек известных обладательниц круглого лица: от Милы Кунис и Кирстен Данст до Селены Гомес и Эммы Стоун.
Мила Кунис / Фото Vogue
Кирстен Данст / Фото Vogue
Кейт Босворт / Фото Vogue
Эмма Стоун / Фото Vogue
Камерон Диас / Фото Vogue
Дрю Берримор / Фото Vogue
Джемма Чан / Фото Vogue
Мишель Уильямс / Фото Vogue
Селена Гомес / Фото Vogue
Миранда Керр / Фото Vogue
Дженнифер Хадсон / Фото Vogue