Вкоротити, подовжити, витягнути чи накрутити: найкращі зачіски для круглого обличчя – 11 ідей

Власниці круглого обличчя зазвичай ретельно підходять до вибору зачіски, щоб підкреслити переваги такої форми і приховати можливі недоліки. Експерти розповіли, що краще: коротке чи довге волосся, накрутити його чи випрямити, додати світлі відблиски чи вибрати 1 відтінок.

Вас можуть надихнути 11 найкращих зачісок на прикладі знаменитостей із круглим обличчям. Цікаво, що за останній місяць частота запиту в Google "найкращі стрижки для круглого обличчя" зросла на 4250 відсотків.

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Найкращі зачіски для круглого обличчя

За допомогою зачіски можна вдало підкреслити овал обличчя. Якщо у вас ширина обличчя на рівні вилиць дорівнює його довжині, то вам також слід вибирати укладку для круглої форми лиця. Правильна зачіска сприяє довершенню гармонійного образу і зменшує пропорції обличчя.

Дом Сілі, міжнародний креативний директор Color Wow, зазначає: "При круглих формах слід робити цікаву і незграбну стрижку, щоб подовжити обличчя. З цієї ж причини круглому обличчю личить довге волосся, укладене м'якими хвилями, які додають форми й об'єму. Така стрижка допомагає виділити вилиці й підборіддя, додає ширину й кути, компенсуючи округлість".

Перукар Фредерік Феккаі також віддає перевагу текстурності та кутам, які здатні пом'якшити округлу форму обличчя. Експерт радить спробувати "більш довгі шари і зухвалу піксі". Він каже: "Мені подобається чубчик і довге волосся, які допомагають мінімізувати округлість. Добра порада з укладання – зачісувати волосся набік". Повертаючись до чубчика, то акцент слід робити на довжині і вільному стилі. Круглому обличчю не личитиме короткий чубчик із прямим зрізом.

Якщо зробити правильне фарбування, то також можна візуально витягнути круглий овал і додати стрижці об'єму, а також більш виділити шари. "Мені подобається додавати більше кольору навколо обличчя – ми часто робимо це в салоні. Достатньо, щоб колір волосся біля обличчя трохи відрізнявся від основного відтінку – вийде помірна контрастність і створиться ілюзія текстури без додаткових шарів", – ділиться досвідом зірковий колорист Нікола Кларк. Дана техніка фарбування підкреслить природний колір обличчя й надасть йому ефекту природного сяйва.

Беріть приклад зі зачісок та стрижок відомих власниць круглого обличчя: від Міли Куніс і Кірстен Данст до Селени Гомес та Емми Стоун.



Міла Куніс / Фото Vogue



Кірстен Данст / Фото Vogue



Кейт Босворт / Фото Vogue



Емма Стоун / Фото Vogue



Кемерон Діас / Фото Vogue



Дрю Беррімор / Фото Vogue



Джемма Чан / Фото Vogue



Мішель Вільямс / Фото Vogue



Селена Гомес / Фото Vogue



Міранда Керр / Фото Vogue



Дженніфер Гадсон / Фото Vogue