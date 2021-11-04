Все захотят повторить: Дженнифер Лопес показала главный цвет осени для маникюра

Дженнифер Лопес и ее любимый нейл-мастер Том Бачик обожают красивый и стильный маникюр, который хотят повторить все. В этот раз они показали главный цвет осени 2021 года на ногтях певицы.

Глубокий синий цвет или электрик стал одним из самых популярных этой осенью. Теперь трендовый оттенок можно увидеть не только в гардеробах главных звезд street style, но и на ногтях нейл-мастеров и знаменитостей.

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Главным цветом в осеннем маникюре стал электрик

Джей Ло и голливудский нейл-мастер Том Бачик сделали ставку на маникюр в глубоком синем оттенке. Маникюрщик разнообразил однотонное покрытие сияющими блестками. Такой дизайн ногтей по-настоящему ярким и особенным.

Поклонники известной певицы и работ Тома активно отреагировали на их новое творение. Они оставляли следующие комментарии: "Добавлю этот к моим любимым", "Это – любовь", "Как всегда, прекрасно", "Удивительный цвет", "Королевский маникюр".

Трендовый маникюр Джей Ло / Фото из инстаграма Тома Бачика



Электрик – модный оттенок для маникюра / Фото из инстаграма Тома Бачика

Маникюр в синем цвете отличается от других бьюти-тенденций. Он символизирует таинственность и привлекает внимание окружающих. Синий является одним из самых популярных цветов в холодное время года. Его покой и благородство позволяют создать неповторимый образ.

Существует множество вариантов эффектного и модного синего дизайна ногтей. Создавая такой маникюр, учитывайте собственные предпочтения. Можно экспериментировать с разными техниками и элементами декора. Маникюр с матовым лаком, френч, лунный, "кошачий глаз", нейл-арт с блестками – вдохновляйтесь идеями ниже, чтобы потом показать своему мастеру или сделать самостоятельно в домашних условиях.

Маникюр в глубоком синем цвете / Фото из инстаграма