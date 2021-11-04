Усі захочуть повторити: Дженніфер Лопес показала головний колір осені для манікюру

Дженніфер Лопес та її улюблений нейл-майтер Том Бачик обожнюють красивий і стильний манікюр, який потім хочуть повторити всі. Цього разу вони показали головний колір осені 2021 на нігтях співачки.

Глибокий синій колір або електрик став одним із найбільш популярних цієї осені. Тепер трендовий відтінок можна побачити не лише в гардеробах головних зірок street style, але й на нігтях нейл-майстрів і знаменитостей.

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Головним кольором в осінньому манікюрі став електрик

Джей Ло і голлівудський нейл-майстер Том Бачик зробили ставку на манікюр у глибокому синьому відтінку. Манікюрист урізноманітнив однотонне покриття сяйливими блискітками. Такий дизайн нігтів є по-справжньому яскравим та особливим.

Прихильники відомої співачки і робіт Тома активно відреагували на їхнє нове творіння. Вони залишали такі коментарі: "Додам цей до моїх улюблених ", "Це – любов", "Як завжди, прекрасно", "Дивовижний колір", "Королівський манікюр".



Трендовий манікюр Джей Ло / Фото з інстаграму Тома Бачика



Електрик – модний відтінок для манікюру / Фото з інстаграму Тома Бачика

Манікюр у синьому кольорі відрізняється від інших б'юті-тенденцій. Він символізує таємничість та привертає увагу оточуючих. Синій є одним із найпопулярніших кольорів у холодну пору року. Його спокій і благородство дозволяють створити неповторний образ.

Існує чимало варіантів ефектного й модного синього дизайну нігтів. Створюючи такий манікюр, беріть до уваги власні вподобання. Можна експериментувати з різними техніками й елементами декору. Манікюр з матовим лаком, френч, місячний, "котяче око", нейл-арт із блискітками – надихайтеся ідеями нижче, щоб потім показати своєму майстру або зробити самостійно в домашніх умовах.

Манікюр у глибокому синьому кольорі / Фото з інстаграму