Выразительный взгляд, здоровая кожа, аккуратная прическа и гармоничная целостность образа способствуют не только эстетичному внешнему виду, но и чувству уверенности в себе. Прежде всего, чтобы всегда выглядеть ухоженно и дорого, не забывайте заботиться о себе регулярно.

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5 бьюти-секретов, чтобы выглядеть дорого

Масло шиповника для ухода за лицом. Чтобы кожа имела здоровый и сияющий вид, стоит позаботиться о ней перед нанесением макияжа. Звездные визажисты используют специальные продукты вместо маскировочных средств, чтобы выровнять тон кожи, придать ей сияние, но убрать лишний блеск. В этом отлично могут помочь растительные масла. Однако женщинам жирной и склонной к высыпаниям кожи этот совет не подойдет. Другие красавицы же могут применять органическое масло шиповника для получения трендового эффекта на лице. В составе масла шиповника есть много антиоксидантов и поли ненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит естественным путем, но они необходимы для красоты и здоровья кожи. Смешайте масло с небольшим количеством тональной основы и тонким слоем нанесите точечно на яблочки щек и по центру верхней губы и подбородка. Продукт следует тщательно растушевать.

Чтобы кожа имела здоровый и сияющий вид, стоит позаботиться о ней перед нанесением макияжа. Звездные визажисты используют специальные продукты вместо маскировочных средств, чтобы выровнять тон кожи, придать ей сияние, но убрать лишний блеск. В этом отлично могут помочь растительные масла. Однако женщинам жирной и склонной к высыпаниям кожи этот совет не подойдет. Другие красавицы же могут применять органическое масло шиповника для получения трендового эффекта на лице. В составе масла шиповника есть много антиоксидантов и поли ненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит естественным путем, но они необходимы для красоты и здоровья кожи. Смешайте масло с небольшим количеством тональной основы и тонким слоем нанесите точечно на яблочки щек и по центру верхней губы и подбородка. Продукт следует тщательно растушевать. Кокосовое масло для ног. Известная актриса Гвинет Пэлтроу обладает особыми секретами ухода за лицом и телом. Например, звезда всегда снимает напряжение с ног после тяжелого рабочего дня кокосовым маслом. Она убеждена, что такое масло прекрасно увлажняет и смягчает кожу, а пятки делает нежными и гладкими, а также уменьшает боль в стопах. А по телу Гвинет распределяет масло лаванды.



Советы по уходу за телом / Фото из инстаграма Гвинет Пэлтроу

Утренняя сауна. Посещать сауну или баню в общем полезно. Однако эксперты по красоте советуют начинать с такой процедуры день. Именно утром сауна помогает раскрывать все поры, стимулирует дыхание кожи и работу сердечно-сосудистой системы организма, активизирует приток крови к подкожному слою и поверхностным тканям. Американская модель Синди Кроуфорд сделала сауну своей бьюти-привычкой. По словам красавицы, процедура провоцирует организм ускорить обновление клеток и самостоятельно борется со старением. Только не забывайте, что в сауне рекомендуется находиться не более 10 – 15 минут, и перед процедурой лучше избегать употребления кофеина, алкоголя, газировки и жирной пищи, чтобы не обезвоживать организм и не увеличивать нагрузку на сердце.



Как всегда быть красивой / Фото из инстаграма Синди Кроуфорд

Ледяные ванны для лица. Кубики льда являются действенными для проведения домашних процедур, чтобы избавиться от темных кругов под глазами, замедлить старение кожи, вернуть свежесть взгляду. Бренды даже выпускают специальные гаджеты для лица с охлаждающим действием. Актриса Кейт Гадсон предпочитает ледяные ванны. Для этого звезда использует большую чашку, воду и кубики льда. Таким образом также можно сделать кожу более мягкой и солнечной, стимулировать циркуляцию крови и лимфоток, насытить дерму кислородом, успокоить мышцы лица, улучшить обменные процессы.



Идеальная кожа / Фото из инстаграма Кейт Хадсон