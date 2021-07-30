Окрашенные волосы в отпуске: как защитить цвет локонов от солнца и соленой воды

Солнечные лучи негативно влияют не только на здоровье кожи, но и волос. Поэтому, чтобы сохранить цвет и состояние локонов в отпуске, за ними следует тщательно ухаживать.

Во время отпуска в теплых краях, кроме ультрафиолетовых лучей, волосам также вредит морская вода или хлорка. Из-за влияния перечисленных факторов окрашенные волосы очень быстро утратят привлекательный цвет. Несмотря на то, что на море оттенок прядей будет смываться быстрее в любом случае, этот процесс можно замедлить и избежать травмирования волос.

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Как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы сохранить цвет

Окрашивание волос перед отпуском

Если вы обладательница окрашенных волос и планируете обновить цвет перед путешествием, то стоит узнать, можно ли это делать. Стилисты советуют не избегать этой процедуры. Однако следует использовать краски без аммиака, которые будут создавать на поверхности волосков дополнительную защитную пленку, закрывая их чешуйки. Взамен нужно отказаться от осветления волос или любой другой процедуры, которая может травмировать структуру шевелюры. Если ваш "блонд" требует срочного обновления, то осветлите лишь корни и затонируйте волосы по всей длине.

Защита волос от соли и солнца

Перед тем, как идти на пляж, нанесите на волосы специальное защитное средство. Продукт довольно популярен на рынке красоты, поэтому смело выбирайте любимую марку, но не забывайте повторять манипуляцию после каждого купания. Также для защиты локонов можно использовать натуральные кокосовое или миндальное масло. Их молекулы слишком велики, чтобы проникнуть в волосы, поэтому они остаются на ее поверхности, образуя защитную пленку, не дают волосам впитывать соль и хлор.

Блондинкам следует быть наиболее осторожными в хлорированной воде, потому что светлые волосы могут приобретать зеленый оттенок – дело в химической реакции веществ. Чтобы избежать неприятных последствий, старайтесь не использовать металлических шпилек и невидимок, когда загораете на пляже: металл нагреется и повредит структуру локонов. В частности, не надо забывать о лучшей защите волос – головном уборе. Выберите аксессуар, который будет вам больше всего по нраву: стильная панама, романтичный шелковый платок или другой.

Очищение волос

В отпуске волосы нужно очищать вдвое больше, чем вы привыкли. Чтобы смывать соль, хлор, все защитные средства, используйте шампунь для окрашенных волос со щадящим составом, применяйте интенсивные питательные маски и кондиционер. Маска придаст прядям влагу изнутри, а кондиционер закроет чешуйки волос и не позволит этой влаге слишком быстро испариться. Не забывайте также о несмываемом уходе – сыворотках и лосьонах. Хорошо, если они будут с дополнительной SPF-защитой.