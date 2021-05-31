Часто расслабленный летний образ может испортить прическа, когда пряди сухие от морской воды или перепутались между собой. Однако волосы после моря могут придать привлекательный вид даже без траты драгоценного времени на постоянное мытье и укладку.

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Как ухаживать за волосами во время отпуска на море

Стилисты убеждены, что летом прическа должна иметь немного небрежный и взъерошенный вид, потому что это придает ей особый стиль. Однако, соленая вода все-таки может повредить волосяную структуру, сделать шевелюру сухой, запутанной, а кожу головы – раздражать.

Чтобы избежать всех негативных последствий, начните уход за волосами на море с нанесения маски с SPF перед купанием. Таким образом на волосах образуется барьер от соли, которая сушит и повреждает локоны.

Также старайтесь мыть волосы пресной водой как можно скорее после купания. Для этого необязательно спешить в душ в гостиничный номер. Достаточно смыть соль с волос простой водой из бутылки или в пляжной душевой.

Чтобы восстановить естественный баланс pH волос после купания в море, некоторые стилисты советуют добавить к воде немного лимонного сока или использовать средства для интенсивного увлажнения. Например: спрей для глубокого кондиционирования или лосьон для облегчения процесса расчесывания волос.

Если у вас специфический тип волос или стрижка (очень длинные пряди, тяжелые), то сушите их в высоком хвосте или пучке. Этот лайфхак поможет сохранить объем на шевелюре.

Должный уход особенно необходим вьющимся и волнистым волосам. Ведь они более благоприятны к высушиванию при контакте с солнцем и морем. Поэтому на вьющиеся локоны наносите интенсивный кондиционер сразу после моря. Чтобы сохранить естественную текстуру волос, закручивайте его вокруг пальцев во время высыхания.

Интересно и то, что морская вода обладает свойством укреплять тонкие волосы. Но после высыхания их стоит собрать в прическу, чтобы они не имели ослабленный вид.

Если у вас короткая стрижка, то используйте соленую воду, чтобы сделать стильную укладку. Для этого достаточно провести влажными пальцами по шевелюре и слегка поворошить ее. Обладательницам модного боба можно просто убрать волосы с лица. Таким образом вы придадите стрижке красивый и эффектный вид, а соленая вода, которую уже вобрали волосы, поможет им сохранять форму.

Какую прическу сделать на море

Высокий пучок

Универсальная прическа, которую можно сделать как на сухих, так и на влажных волосах. Чтобы зафиксировать пучок, можно использовать только 1 специальную резинку или несколько шпилек. Прическа будет иметь более стильный вид, если ее украсить лентой или платком.

Косы

На длинных волосах стоит заплести пару косичек. Со временем их можно трансформировать в венчик из плетения на голове или в другую прическу. Если носить косички в течение дня, а потом расплести, то для пляжной вечеринки красивые морские локоны вам обеспечены.

Эффект мокрых волос

Укладка до сих пор не потеряла свою актуальность. Если у вас на самом деле будут влажные волосы, то почему бы не сделать ровный пробор, зачесать пряди за уши и наслаждаться стильной прической. Соль поможет зафиксировать волосы, и они будут высыхать равномерно.

Конский хвост

Еще одна разновидность хвоста, который удачно дополнит дневной и вечерний летний образ. Чтобы разнообразить прическу, добавляйте аксессуары: ободки, массивные резинки, ленты, платки и другие.

Аксессуары

Стильный аксессуар будет лучшим дополнением любой пляжной укладки. Скрыть не очень аккуратно зачесанные волосы можно шляпой, повязкой на голову или стильным платком.