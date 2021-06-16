Как защитить волосы от солнца: важные советы

Отдых под палящим солнцем может негативно повлиять на состояние ваших волос и кожу головы. Дерматологи советуют летом всегда носить с собой солнцезащитные средства, которые исключают фактор сезонности и распределения по типу кожи. Hair-стилистка Schwarzkopf Юлия Балаур рассказала то, почему важно прятать локоны под шляпку на пляжном отдыхе, а также поделилась полезными советами.

Солнцезащитные средства для волос и кожи нужны всем. Ведь именно ультрафиолетовые лучи являются главной причиной преждевременного старения, по словам эксперта. Чрезмерное влияние солнца на кожу и волосы человека приводит к ослаблению иммунных функций: на лице появляются пигментные пятна, морщины, а волосы на вид и ощупь напоминают использованную губку для мытья посуды. Такие явление не только неприятны, но и вредны.

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Если не защищать волосы от солнца, то это приведет к ухудшению кровообращения кожы головы, недостатку питательных веществ волосяных фолликул, разрушению белка кератина волос, потере пигмента меланина. Юлия Балаур предостерегает: "Не забывайте, что окрашенные волосы быстрее попадает под действие солнца: сначала краска обесцвечивается, затем происходит ее химическое разложение и выгорание, что провоцирует серьезное повреждение волос".

Как защищать волосы от солнца

Поврежденные волосы труднее восстановить, чем предотвратить появление проблем с ним. Поэтому перед летним отдыхом стоит подобрать правильную солнцезащиту и придерживаться важных советов от hair-стилистки.

Спрячьте волосы под головным убором. Если вы длительное время планируете быть на солнце на море или в огороде, то не забудьте про шляпку или платок. Выбирайте на свой вкус, но должным образом прикройте пряди.

Если вы длительное время планируете быть на солнце на море или в огороде, то не забудьте про шляпку или платок. Выбирайте на свой вкус, но должным образом прикройте пряди. "Упакуйте" волосы к отпуску заранее. Перед путешествиями стоит делать небольшой увлажняющий курс для волос. Дополнительный уход в виде увлажняющих масок и сывороток насытит локоны полезными компонентами, укрепит их и сделает гладкими.