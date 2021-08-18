Иногда даже специальные приборы и средства для стайлинга не помогают создать желаемую укладку. Однако даже объем, который безнадежно исчез, или волосы, которые выглядят жирными, а времени на мытье головы нет, не причина для паники. Ведь выход всегда есть.

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5 способов спасти неудачную укладку

Нет нужно объема. В случае чрезмерного использования средств для разглаживания или перегрузки волос маслами объем у корней может исчезнуть. Теперь вам нужно начесать внутренние стороны прядей в прикорневой зоне. Чтобы избежать неряшливой небрежности, пригладьте пряди выпрямителем и сверху пройдитесь расческой.

В случае чрезмерного использования средств для разглаживания или перегрузки волос маслами объем у корней может исчезнуть. Теперь вам нужно начесать внутренние стороны прядей в прикорневой зоне. Чтобы избежать неряшливой небрежности, пригладьте пряди выпрямителем и сверху пройдитесь расческой. Использовали слишком много лака. Лак для фиксации локонов может нейтрализовать масло, а также смягчить их, вернуть подвижность и натуральный блеск. Для этого распределите по ладоням несколько капель масла и проведите ими по волосам. Бьюти-лайфхаком пользуются известные стилисты, когда необходимо несколько раз сменить укладки моделей.



Советы для восстановления укладки / Фото из инстаграма @babyg

Перегрузили волосы стайлингом. В таком случае примените пудровый спрей или сухой шампунь, который абсорбирует остатки средства. Во время манипуляции важно правильно использовать продукт: распылите средство на волосы, дайте ему время подействовать и лишь затем расчесывайте пряди. Если стайлинга слишком много и бьюти-трюк не помогает, то попробуйте сделать модную укладку с эффектом гладкости.

В таком случае примените пудровый спрей или сухой шампунь, который абсорбирует остатки средства. Во время манипуляции важно правильно использовать продукт: распылите средство на волосы, дайте ему время подействовать и лишь затем расчесывайте пряди. Если стайлинга слишком много и бьюти-трюк не помогает, то попробуйте сделать модную укладку с эффектом гладкости. Ни один из способов не помог. Вышеперечисленные методы не показали результата – измените концепцию и сделайте простую прическу. Отдайте предпочтение низкому или высокому пучку или хвостику. К тому же сейчас в тренде стильная небрежность и впечатление "вчерашней укладки".



Спасение неудачной укладки / Фото з інстаграму @babyg