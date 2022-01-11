"Жидкий" маникюр: Дуа Липа показала эпатажный нейл-тренд

Популярная певица Дуа Липа привыкла поражать поклонников бьюти-экспериментами, которые впоследствии стремятся повторить модницы со всего мира. На этот раз звезда продемонстрировала смелый тренд в маникюре.

Звездная мастер маникюра Мэй Каваджири всегда создает на ногтях Дуа Липы эффектный дизайн. Настоящий восторг в соцсетях вызвала последняя работа мастера для знаменитой и талантливой красавицы – "жидкие" ногти.

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"Жидкие" ногти: Дуа Липа демонстрирует новый маникюрный тренд

Дуа Липа открыта не только для экспериментов с прически и яркими макияжами, но и с маникюром. Певица любит необычный нейл-дизайн, после демонстрации которого он быстро становится новой тенденцией в индустрии красоты.

Недавно звезда продемонстрировала новый маникюрный тренд, который набирает все большую популярность благодаря социальной сети тикток. Такие ногти мастера и модные блогеры называют "жидкими": благодаря специфическому нанесению гель-лак словно стекает с ногтей, а они сами становятся похожими на расплавленный пластик или вирусный среди детей слайм.

Дуа Липа с "жидким" маникюром / Фото из инстаграма певицы

Мэй Каваджири, ставшая автором интересного нейл-арта, привыкла пробовать эпатажные маникюрные тренды.

"Жидкие" ногти не являются практичными и вряд ли подойдут для повседневного образа, но маникюр достаточно "инстаграмный". Поэтому с помощью такого покрытия можно отлично выделиться среди других.

Другие варианты маникюра в стиле "жидких ногтей" / Фото из инстаграма Мей Каваджири