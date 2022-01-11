"Рідкий" манікюр: Дуа Ліпа показала епатажний нейл-тренд

Популярна співачка Дуа Ліпа звикла вражати прихильників б'юті-експериментами, які згодом прагнуть повторити модниці зі всього світу. Цього разу зірка продемонструвала сміливий тренд у манікюрі.

Зіркова майстриня манікюру Мей Каваджирі завжди створює на нігтях Дуа Ліпа ефектний дизайн. Справжнє захоплення у соцмережах викликала остання робота манікюристки для знаменитої і талановитої красуні – "рідкі" нігті.

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"Рідкі" нігті: Дуа Ліпа демонструє новий манікюрний тренд

Дуа Ліпа відкрита не лише до експериментів зі зачісками та яскравими макіяжами, але із манікюром. Співачка полюбляє незвичайний нейл-дизайн, після демонстрації якого він швидко стає новою тенденцією в індустрії краси.

Нещодавно зірка продемонструвала новий манікюрний тренд, який набирає дедалі більшої популярності завдяки соціальній мережі тікток. Такі нігті майстри й модні блогери називають "рідкими": завдяки специфічному нанесенню гель-лак ніби стікає з нігтів, а вони самі стають схожими на розплавлений пластик чи вірусний серед дітей слайм.



Дуа Ліпа з "рідким" манікюром / Фото з інстаграму співачки

Мей Каваджирі, яка стала авторкою цікавого нейл-арту, звикла пробувати епатажні манікюрні тренди.

"Рідкі" нігті не є практичними і навряд підійдуть для повсякденного образу, але манікюр доволі "інстаграмний". Тому за допомогою такого покриття можна чудово вирізнитися з-поміж інших.

Інші варіанти манікюру у стилі "рідких нігтів" / Фото з інстаграму Мей Каваджирі