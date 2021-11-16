Зимнее настроение: 10 невероятных идей маникюра с белым лаком для разной длины ногтей

Времена года удивляют обновленными бьюти-трендами. Однако некоторые традиционные акценты остаются прежними. К примеру, маникюр с белым лаком для зимы. Поэтому самое время вдохновиться модными и красивыми идеями тематического нейл-дизайна.

Зимой следует плавно переходить от приглушенных осенних тонов к чистым зимним оттенкам. Традиционным цветом снежного времени года является белый. Нейл-арт в белом цвете представители индустрии красоты считают одним из самых классических вариантов зимнего маникюра, который символизирует свежие снежинки и роскошные росписи морозом на оконных стеклах.

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Кроме очевидного френча можно экспериментировать и с другим дизайном. Ведущие мастера маникюра предлагают обратить внимание на абстракцию, "отрицательное пространство", необычные узоры, графику, минималистические акценты. Преимуществом белого цвета является то, что каждая женщина имеет возможность смело попробовать абсолютно все без страха создать эффект "излишества".

Маникюр с белым лаком: 10 красивых и модных идей



Самое интересное скрывают детали / Фото из инстаграма @heluviee



Маникюр, придающий образу роскоши / Фото из инстаграма @heluviee



Настроение первого снега / Фото из инстаграма @heluviee



Нейл-дизайн в стиле зимнего ветра / Фото из инстаграма @thehotblend



Оригинальный френч для зимы / Фото из инстаграма @globeautysussex



Победное сочетание белого и черного лака / Фото из инстаграма @thehotblend



Минимализм всегда в моде / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн



Фактурное покрытие / Фото из инстаграма @amyle.nails



Анималистический принт – в тренде вне сезона / Фото из инстаграма @heluviee



Золотые сердечки / Фото из инстаграма @thehotblend