В топовые цвета для осеннего маникюра вошли традиционный винный, который всегда в трендах, традиционный нюдовый и необычный серый. Нельзя было не добавить в подборку главный цвет в осеннем маникюре – электрик.
Не пропустите Как быть модной до кончиков пальцев: главные тренды маникюра сезона осень – зима 2021
Не обязательно сосредотачиваться на одноцветном маникюре, ведь сочетание разных оттенков, крошечные детали и четкие линии будут добавлять шарма и элегантности. Если же трудно остановиться на одном цвете, можно попробовать микс и накрасить каждый ноготь определенным оттенком.
Важно, что варианты осеннего маникюра довольно просты, а значит – их можно легко повторить в домашних условиях.
Лучшие цвета для осеннего маникюра
Винный
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Изумрудный
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Серый
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Насыщенный желтый
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Электрик
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Черный
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Нюдовый
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Красный
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Темно-фиолетовый
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Микс
Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн
Успейте попробовать наиболее модный вариант осеннего маникюра. Абстрактный маникюр в ярких цветах будет выглядеть оригинально и необычно, чем и будет привлекать. Здесь не важны прямые и четкие линии – все зависит от вашего воображения и желания.