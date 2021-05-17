Рум'яна, як розкладний телефон: HipDot випустили косметику у стилі комедії "Нетямущі"

"Нетямущі" – популярна американська підліткова комедія 1995 року. У фільмі можна було побачити гламурну багату школярку, роль якої виконала Алісія Сільверстоун. Саме ця кінострічка про життя підлітків, у яких було все і навіть більше, надихнула б'юті-бренд HipDot створити колекцію для макіяжу, зокрема палетку рум'ян у вигляді рожевого розкладного телефону.

Нова палетка рум'ян від HipDot виконана у стилі гламурних 90-х. Тепер кожен може мати у своїй косметичні розкладний телефон, який насправді є косметичним засобом для доповнення вашого макіяжу.

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Косметика HipDot натхненна підлітковою комедією "Нетямущі"

HipDot презентували нову лінійку декоративної косметики для мейк-апу. Вона є лімітованою і називається Clueless. На створення б'юті-колекції бренд надихнула підліткова комедія "Нетямущі". Clueless – це палетка з 12 відтінками тіней, набір відтінкових олій для губ, палетка рум'ян, а також колекційний набір з усіма продуктами та ручкою із пухнастим помпоном.

Палетка рум'ян Totally Clueless Blush Palette представлена у вигляді рожевого розкладного телефону, на уявному екрані якого написано I was just totally clueless. Вона складається з 4 відтінків: рожевого, теракотового з легким сяйливим покриттям і двох мерехтливих відтінків – темно-золотистого й персикового. За допомогою таких рум'ян можна створити яскравий образ у стилі 90-х або звичайний натуральний макіяж на кожен день.

Колекція Clueless Makeup вже є у продажу і коштує 718 гривень, але її не доставляють в Україну. Тому можна скористатися послугами українських боїнг-сервісів.