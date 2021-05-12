Майстри макіяжу, які працюють з голлівудськими знаменитостями, переконані, що влітку в моду повернеться мейк-ап очей у теплій кольоровій гамі заходу сонця. У тренді будуть різноманітні відповідні відтінки: від золотого до ніжно-рожевого і вогненно-оранжевого.

Також цікаво: Jerry Heil розповіла про ін'єкції краси та показала "вогняний" макіяж

Експерти назвали головний літній тренд в макіяжі

Візажисти кажуть, що тренд започаткували самі користувачі інстаграму, які завжди діляться знімками літнього заходу сонця. Завдяки фотогенічності цього процесу експерти в індустрії краси зрозуміли, що такі відтінки матимуть чудовий вигляд у макіяжі очей. Зокрема, тони є універсальними і личитимуть усім. Достатньо додати мерехтливого або металевого відтінку, і ви отримаєте сліпучий сяючий макіяж чи мерехтливий смокі-айс.

Мейк-апом у стилі заходу сонця можна доповнити вечірнє вбрання, якщо намалювати на повіках стрілки чорним лайнером. А без них він ідеально підійде і до повсякденного б'юті-образу.

Додамо, що макіяж у відтінках літнього заходу сонця став найбільш популярним серед б'юті-образів зірок на червоній доріжці церемонії Оскар-2021. Красивим прикладом може слугувати мейк-ап акторки Різ Візерспун і номінантки на Оскар Андре Дей.

Я хотів, щоб макіяж Андри випромінював сяйво богині. Я вибрав повністю золотий haute glam, використовуючи косметику Chanel в позолочених і бронзових тонах,

– говорить зірковий візажист Порше Купер.

Також макіяж очей у кольорах заходу сонця вже спробували співачка Дуа Ліпа і акторка Зендея, візажистка якої розповіла, що зірка хотіла з'явитися на червоній доріжці з мейк-апом у стилі бохо-шик.

Макіяж був дуже шикарним – в стилі бохо, з чистою, свіжою шкірою і природним фінішем. Колір її сукні був настільки сміливим, що ми хотіли зробити нейтральний макіяж, додавши багато тілесних тонів,

– додає майстриня макіяжу Зендеї.