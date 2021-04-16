Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто відпочиває в теплих країнах. У Дубаї вона провела більшу частину зими, тому точно знає лайфхаки для безпечної та рівної засмаги. Її особисті секрети дізнавайтеся в новині Краса 24.

33-річна Санта Дімопулос обожнює засмагати навіть попри застереження косметологів і дерматологів. Проте до пляжного відпочинку вона ставиться дуже серйозно, обмірковуючи всі ризики. Читайте також Катерина Кухар показала вправи для ідеальної фігури: тренування, яке під силу кожному Так, під сонцем зірка проводить максимум дві години на день і почувається захищеною, адже знає секрети безпечної засмаги. Своїми лайфхаками Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками. Секрети бездоганної засмаги Користуйтеся скрабом або робіть легкий пілінг перед відпочинком на пляжі, адже засмага найкраще "лягає" на чисту шкіру, без ороговілих частинок.

або робіть перед відпочинком на пляжі, адже засмага найкраще "лягає" на чисту шкіру, без ороговілих частинок. Засмагайте поступово , оскільки організм накопичує меланін потроху. Не намагайтеся пришвидшити цей темп, дайте можливість шкірі звикнути до сонця.

, оскільки організм накопичує меланін потроху. Не намагайтеся пришвидшити цей темп, дайте можливість шкірі звикнути до сонця. Засмагайте вранці , до 11 години, і ввечері , після 16 години. Проводьте на пляжі не більше двох годин на день.

, до 11 години, , після 16 години. Проводьте на пляжі не більше двох годин на день. Наносьте сонцезахисний крем до виходу на сонце і зволожуйте шкіру після засмаги. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????? ️ ????????? (@santadimopulos)