Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос часто отдыхает в теплых странах. В Дубае она провела большую часть зимы, поэтому точно знает лайфхаки для безопасного и ровного загара. Ее личные секреты узнавайте в новости Красота 24.

33-летняя Санта Димопулос обожает загорать даже несмотря на предостережения косметологов и дерматологов. Однако к пляжному отдыху она относится очень серьезно, обдумывая все риски.

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Так, под солнцем звезда проводит максимум 2 часа в день и чувствует себя защищенной, ведь знает секреты безопасного загара. Своими лайфхаками Санта Димопулос поделилась с поклонниками.

Секреты идеальной загара