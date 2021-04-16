Санта Димопулос раскрыла секреты безупречной загара: безопасные лайфхаки
Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос часто отдыхает в теплых странах. В Дубае она провела большую часть зимы, поэтому точно знает лайфхаки для безопасного и ровного загара. Ее личные секреты узнавайте в новости Красота 24.
Источник:инстаграм Санты Димопулос
33-летняя Санта Димопулос обожает загорать даже несмотря на предостережения косметологов и дерматологов. Однако к пляжному отдыху она относится очень серьезно, обдумывая все риски.
Читайте также Екатерина Кухар показала упражнения для идеальной фигуры: тренировки, которые под силу каждому
Так, под солнцем звезда проводит максимум 2 часа в день и чувствует себя защищенной, ведь знает секреты безопасного загара. Своими лайфхаками Санта Димопулос поделилась с поклонниками.
Секреты идеальной загара
- Пользуйтесь скрабом или делайте легкий пилинг перед отдыхом на пляже, так как загар лучше "ложится" на чистую кожу, без ороговевших частиц.
- Загорайте постепенно, поскольку организм накапливает меланин понемногу. Не пытайтесь ускорить этот темп, дайте возможность коже привыкнуть к солнцу.
- Загорайте утром, до 11:00, и вечером, после 16 часов. Проводите на пляже не более двух часов в день.
- Наносите солнцезащитный крем до выхода на солнце и увлажняйте кожу после загара.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter