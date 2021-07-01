Цікаво те, що Дженніфер Еністон здебільшого співпрацює з тими брендами, продукцію яких часто використовує в повсякденному житті. Знаменитість розповідає: "Я не хочу бути обличчям чогось, що не є частиною мого повсякденного життя. Це справді важливо для мене".

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Акторка нещодавно підписала контракт з брендом Vital Proteins, з яким познайомилася 7 років тому, коли її лікарка з питань функціональної медицини порадила їй додати колаген у раціон. Зірка зазначила, що після цього швидко побачила результат, адже з віком вироблення колагену набагато знижується. "Мої суглоби, нігті, волосся, шкіра – стан усього почав поліпшуватися", – додала Еністон.

Коли у світі почали активно говорити про мінливе ставлення до старіння, то Дженніфер Еністон стала прикладом акторки Голлівуду, яка не готова йти в тінь у свої 52 роки. До того ж зірка зазначила: "Я хочу бути обережною у висловлюваннях, коли говорю про старіння". Проте не старіти тілу і душі голлівудської красуні допомагають власна філософія, експерти й ритуали, за якими вона стежить.

Дженніфер Еністон – про старість, догляд за собою та медитації

Ранок без телефону

Щонайменше годину після пробудження вранці Дженніфер Еністон не зазирає в телефон. Вона переконана, що це негативно відображається на стані ментального здоров'я протягом всього дня. "Зарядні пристрої для моїх гаджетів містяться в ящику в кількох метрах від ліжка, а маленький iPod і старий iPhone я використовую тільки як будильники і щоб запустити застосунки для сну. Ще мій телефон призначений для текстових повідомлень, електронної пошти та застосунку Pattern", – каже Еністон.

Дженніфер продовжує про свої ранкові ритуали: "Я проводжу час із собою! Я прокидаюся зі своїми собаками. Ми граємо, виходимо на вулицю, собаки роблять свої справи, повертаються, і настає час нашого гарного ритуалу, коли вони сідають і чекають, поки я готую їм їжу. Відтак кажу: "Можна!". Поки вони снідають, мені потрібно випити ранкової кави. Вона дуже важлива для мене: я додаю протеїн, корицю, пакетик зі стевією, тому що люблю солодке. Нагріваю мигдальне молоко, поки все готується (час від часу я дозволяю собі звичайне молоко). Почуваюся в такі моменти винною і щасливою водночас. Якщо коли-небудь настане кінець світу й усе зникне, моя кава не зникне. Виживе вона, і таргани".

Свідоме ставлення до того, що дивиться і слухає

Дженніфер Еністон у своєму інтерв'ю для Vogue дала декілька важливих порад і поділилася своїм досвідом. Вона розповіла: "Важко обмежувати потік новин. Торік я часто не могла відірватися від новинної стрічки з останніми повідомленнями про пандемію і словами доктора Фаучі. Але також були періоди, коли я потребувала відпочинку від новин і спілкування в соціальних мережах. Це все дуже токсично. Я розумію простий сенс створення цих засобів комунікації, що мали на меті об'єднати людей і створити соціальні спільноти. І це прекрасно, та все має зворотний бік – люди просто сидять і кидають емоційні списи в інших людей на цих платформах. А я не така товстошкіра, щоб витримати це. Тож тепер просто не читаю коментарів. Це має руйнівний вплив на таку людину, як я, що вірить у прояв добра до своїх близьких і людей навколо. Мене справді лякає факт наявності цього – такого негативу, люті й гніву. Звісно, це результат невпевненості, та все ж. Тому щойно собак нагодовано, а каву випито, передусім намагаюся знайти час для медитації і щоденника, а не інстаграму. Медитації я присвячую 20 хвилин в InsightTimer. Медитую без куратора, проте іноді проходжу доступні курси – у цьому застосунку вони дуже гарні. Під час пандемії цей ритуал мені дуже допоміг. У них був курс, присвячений "зниженню тривоги" і "створенню достатку й подяки". Після 20-хвилинної медитації я дістаю щоденник. Іноді це просто потік свідомості на 10 – 12 хвилин, а іноді я складаю список подяк".

Не відкидайте того, що ви старієте

Коли Дженніфер Еністон була дитиною, то її мама завжди виглядала красивою і здоровою. Мама слугувала для акторки взірцем. Проте навіть зірка зізнається: "Нам не дозволяли їсти ті самі пластівці, які їли мої друзі. Та коли виросла, я зійшла з праведного шляху й почала споживати піцу й хліб. Такою була моя версія бунту, не наркотики й алкоголь. Я хотіла з'їсти трохи смачної їжі з незрозуміло чим у складі! А потім помітила, що почуваюся зле. Зрештою, почала придивлятися до своєї мами, бабусі та інших старших людей у моєму житті. У них не було тих знань та інформації про їжу й спорт, які маємо ми нині. Так, приємно бути у формі й мати гарний вигляд – я вірю в інтервальне голодування, тому що його переваги підтверджено наукою, – воно стосується ваших клітин і м'язів, щоб ми могли старіти й розвиватися".

Мама Дженніфер розповідала їй про довголіття.

Старіти – це привілей, але ми не мусимо старіти й хворіти,

– казала матір знаменитості.

Тепер акторка переконана: "Це і є стиль мого життя: радіти своєму віку та сприймати старіння як привілей, а не покарання. Ми всі старіємо! Моя лікарка – не хочу називати її ім'я, оскільки радила її багатьом і тепер у неї ледь вистачає часу на мене – експертка в галузі функціональної медицини, що постійно прогресує. Вона не загодовує ліками. Її підхід ґрунтується на пошуку відповіді на запитання, як можна розв'язати проблеми зі здоров'ям за допомогою вітамінів і харчування".

Будьте в курсі останніх досягнень в галузі охорони здоров'я і науки

"2 роки тому я закінчила роботу над фільмом, і мені було дуже погано – я відчувала потребу й бажання здобути нові знання. Тож я запропонувала своєму менеджеру запросити різних людей з різних сфер поділитися своїми знаннями, хіба це не круто? Щонеділі я зустрічалася з різними людьми, з якими ми говорили на різні теми. Наприклад, з Джессікою Еллін – про політику, з Джеєм Шетті – про заземлення, з Девідом Сінклером – про науку, про те, як жити і старіти. Я просто обожнюю доктора Сінклера. Мене зачаровує його думка про те, що старіння – це хвороба, а ми можемо їх лікувати! Я в тому віці, коли моє здоров'я цікавить мене більше, ніж коли-будь, і моє життя триває, хоча, на думку суспільства, мені потрібно йти в тінь. Ні, ні й ще раз ні. Молодість для молодих, я розумію це. Але я хочу й далі здобувати нові знання, які мене надихатимуть", – поділилася Дженніфер Еністон.

Підтримуйте своє здоров'я ефективними засобами

Зіркова красуня зазначає: "Доктор Сінклер вважає, що з віком клітини починають ніби вимикатися, і світло в нашому тілі гасне. Але ви можете знову ввімкнути це світло, ці гени. Інформація й рекомендації в його книзі Lifespan просто приголомшливі".