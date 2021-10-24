Секрет чистої шкіри: як працює косметичне голодування

Детокс потрібен не лише організму, але й шкірі. Тому косметичне голодування останні декілька років стає дедалі популярнішим для того, щоб оздоровити шкіру і зробити її чистою.

У декого догляд за шкірою обличчя може складатися з 20 етапів. Повторення такої б'юті-рутини вранці та ввечері змушує задуматися, чи не забагато продуктів ви використовуєте.

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Що таке голодування шкіри

Косметичне голодування – це короткочасна перерва у використанні всіх продуктів для догляду, щоб дозволити шкірі трішки відпочити, подихати і відновитися. Популяризатори теорії переконані, що таким чином ви дасте можливість дермі функціонувати природним способом, як було передбачено природою. Така концепція здається простою, але в будь-якому випадку є місце для індивідуальності.

Як і з різноманітними дієтами, можливі варіанти як по тривалості, так і по тому, чи буде відмова від косметики повною чи лише частковою. Адже необов'язково одразу різко припиняти користуватися всіма продуктами для догляду. Спробуйте спочатку відмовитися від 1 засобу, щоб згодом підібрати найбільш ефективний.

Як правильно "голодувати"

Спеціалісти радять хоча б одного разу на деякий час припинити використовувати будь-які засоби для догляду за шкірою. Цей процес може тривати як декілька днів, так і декілька тижнів. Жодного очищення і тонізування, зволоження і застосування сироваток – дозвольте природному шкірному салу виконувати свої основні функції. Проте нехтувати "золотим" правилом догляду однаково не варто: перебуваючи на сонці, обов'язково наносіть на шкіру санскрин.



Косметичний детокс / Фото з інстагарму Гейлі Бібер

Експерти у темі здоров'я шкіри радять намагатися звести до мінімуму свою рутину: очищення одним засобом і зволоження іншим – цього на етапі детоксу буде цілком достатньо.

Кому потрібен косметичний детокс

Людям з чутливою шкірою слід звернути увагу на косметичне голодування: за цей час дерма самостійно позбудеться від активних інгредієнтів, які можуть викликати запалення. Власницям сухого типу шкіри також буде корисно на деякий час надати можливість грати головну роль самій природі. Якщо ви відчуваєте, що вам і вашій шкірі потрібне перезавантаження – сміливо вмикайте режим детоксу.