Секрет чистой кожи: как работает косметическое голодание

Детокс нужен не только организму, но и коже. Поэтому косметическое голодание последние несколько лет становится все более популярным для того, чтобы оздоровить кожу и сделать ее чистой.

У некоторых уход за кожей лица может состоять из 20 этапов. Повторение такой бьюти-рутины утром и вечером заставляет задуматься, не много ли продуктов вы используете.

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Что такое голодание кожи

Косметическое голодание – это кратковременный перерыв в использовании всех продуктов для ухода, чтобы позволить коже немного отдохнуть, подышать и восстановиться. Популяризаторы теории убеждены, что таким образом вы дадите возможность дерме функционировать естественным способом, как было предусмотрено природой. Такая концепция кажется простой, но в любом случае есть место для индивидуальности.

Как и с различными диетами, возможны варианты как по продолжительности, так и по тому, будет ли отказ от косметики полным или только частичным. Ведь необязательно сразу резко прекращать пользоваться всеми продуктами для ухода. Попробуйте сначала отказаться от 1 средства, чтобы впоследствии подобрать наиболее эффективный.

Как правильно "голодать"

Специалисты советуют хотя бы раз на время прекратить использовать любые средства для ухода за кожей. Этот процесс может длиться как несколько дней, так и несколько недель. Ни очищения и тонизирования, увлажнения и применения сывороток – позвольте естественному кожному салу выполнять свои основные функции. Однако пренебрегать "золотым" правилом ухода не стоит: находясь на солнце, обязательно наносите на кожу санскрин.



Косметический детокс / Фото из инстагарма Хейли Бибер

Эксперты в теме здоровья кожи советуют стараться свести к минимуму свою рутину: очищение одним средством и увлажнение другим – этого на этапе детокса будет вполне достаточно.

Кому нужен косметический детокс

Людям с чувствительной кожей следует обратить внимание на косметическое голодание: за это время дерма самостоятельно избавится от активных ингредиентов, которые могут вызывать воспаления. Обладательницам сухого типа кожи также будет полезно на некоторое время предоставить возможность играть главную роль самой природе. Если вы чувствуете, что вам и вашей коже требуется перезагрузка – смело включайте режим детокс.