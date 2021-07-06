Якщо ви плануєте оновити літній манікюр, а нюдові покриття здаються надто нудними, то зверніть увагу на соковиту кольорову гаму. Наприклад, Селена Гомес вже довела, що лаймове однотонне покриття на нігтях може мати неймовірно ефектний вигляд.

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Лаймовий манікюр – свіжий тренд, який варто спробувати влітку

Манікюр у лаймовиму відтінку для Селени Гомес робив її улюблений зірковий нейл-майстер Том Бачік. Співачка вибрала однотонний варіант, але ви можете стильно доповнити його різноманітними візерунками чи іншими відтінками. Лаймові нігті красиво виглядатимуть у поєднанні з тонами зеленого, білим, жовтим, рожевим і навіть синім.

Також можна спробувати варіант з різним фінішем – матовий, глянсовий або мерехтливий будуть мати різний вигляд на нігтях, але однаково яскраво і помітно. Зокрема, якщо ви не хочете покривати повністю нігтьову пластину неоновий кольором, то спробуйте повторити модний вдосконалений френч. Варіантів для лаймового манікюру чимало. Надихайтеся, давайте волю фантазії та створюйте свій особливий літній нейл-дизайн.

Ідеї для лаймового манікюру на липень