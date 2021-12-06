Відома майстриня макіяжу Тамріко Левченко регулярно публікує на своїй інстаграм-сторінці корисні поради для краси. Нещодавно вона розповіла про головні заповіді вдалого мейк-апу, які знадобляться кожній дівчині.

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Секрети вдалого макіяжу

Насамперед Тамріко не радить затемнювати брови, якщо ви власниця світлих очей і волосся. Адже тоді брови всю увагу привернуть до себе, а макіяж у результаті буде зіпсованим. Проте карооким і темноволосим красуням доречно використовувати темний відтінок тіней чи олівця для оформлення брів, бо, якщо вони "білитимуть", то мейк-ап виглядатиме незавершеним.



Заповіді вдалого мейк-апу / Фото з інстаграму @tamrikori

Щоб зробити красивий макіяж, не намагайтеся малювати стрілку на навислих повіках, бо вона заповнить весь простір відкритої повіки, від чого нависла здаватиметься ще більш виразною. Також стрілка може бути взагалі непомітною. Ідеальним макіяжем для навислих повік є плавне розтушування в коричневих тонах. Спробуйте використовувати тіні з блискітками на повіках під і над зіницями. Тоді густо промалюйте вії або зробіть ламінування, аби повністю бути задоволеною результатом.



Корисні б'юті-лайфхаки / Фото з інстаграму @tamrikori

Щодо бронзера, то його слід наносити на всю бокову поверхню обличчя широким пензлем. Не забувайте про щоки і чоло, а також – підборіддя. Важливо ще й гарненько розтушувати б'юті-продукт, аби уникнути видимості меж. А для розподілення скульптора використовуйте тонкий скошений пензель. Заповнюйте усі тіньові ділянки: під вилицями, скроні, лінію нижньої щелепи. В індустрії краси скульптор вважають "точковою маніпуляцією".



Що потрібно знати про скульптор і бронзер / Фото з інстаграму @tamrikori

Зокрема, навчіться відрізняти палетки тіней із холодними і теплими відтінками. Холодні палетки підійдуть русявим дівчатам із прозорою шкірою і зазвичай зі світлими очима. А теплими відтінками варто користуватися світлооким білявкам і карооким брюнеткам.

Дізнавайтеся більше порад для вдалого макіяжу від української візажистки Тамріко Левченко.



Заповіді красивого макіяжу / Фото з інстаграму @tamrikori



Заповіді красивого макіяжу / Фото з інстаграму @tamrikori



Заповіді красивого макіяжу / Фото з інстаграму @tamrikori