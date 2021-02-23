Що робити, коли набрякає обличчя: причини та поради для боротьби з проблемою

Сильний набряк обличчя не є захворюванням, а лише ознакою певних проблем в організмі. Тому варто дізнатися, чому обличчя набрякає і що робити, аби зранку ваше відображення у дзеркалі приємно дивувало, а не лякало.

Затримка рідин в тканинах обличчя не є чимось нормальним, тому обличчя зранку не набрякає у всіх. Якщо ви помітили схожі ознаки, то, дізнавшись причину, можна позбутися від набряків.

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Чому набрякає обличчя

Насамперед потрібно визначити, у яких саме ділянках обличчя накопичується зайва рідина. Наприклад: "мішки" під очима і опухлі повіки можуть бути ознакою хворих нирок, а набряки біля носа сигналізують про запалення, яке може бути викликане хронічним гайморитом, захворюваннями органів дихання чи навіть цукровим діабетом. Проте набряки на обличчі можуть мати й інші причини.

Підвищений тиск.

Вагітність і токсикоз.

Менструація.

Проблеми з імунітетом і авітаміноз.

Порушення у раціоні: надмірна дієта, вживання великої кількості солі й таке інше.

Зайва вага.

Дефіцит сну.

Алергія.

Ендокринні захворювання (наприклад, щитовидної залози) і гормональні порушення.

Сонячні опіки.

Як зняти набряки з обличчя

Коли ви визначите причину ранкових набряків на обличчі, то знайти спосіб для вирішення проблеми буде легше. Зазвичай за допомогою певних змін у раціоні можна повернути обличчю здоровий і свіжий вигляд.

Менше солі. Не варто надто солити їжу, а також перед сном їсти солену рибу, чипси, напівфабрикати, майонез та інші продукти, які містять у своєму складі багато солі.

Не варто надто солити їжу, а також перед сном їсти солену рибу, чипси, напівфабрикати, майонез та інші продукти, які містять у своєму складі багато солі. Більше води. Може здатися дивною порадою, але водний баланс в організмі допомагає усунути набряки. Протягом дня випивайте 1, 5 – 2 літри води, а ближче до вечора – зменшуйте кількість.

Може здатися дивною порадою, але водний баланс в організмі допомагає усунути набряки. Протягом дня випивайте 1, 5 – 2 літри води, а ближче до вечора – зменшуйте кількість. Замінюйте каву і газовані напої зеленим чаєм. Завдяки своїм корисним властивостям зелений чай усуває видимість набряків.

Завдяки своїм корисним властивостям зелений чай усуває видимість набряків. Зробіть тест на алергічну реакцію. У випадку алергії, набряки обличчя не вдасться прибрати лише правильним харчуванням.