У моді новий догляд за шкірою, який, за словами б'юті-експертів, повинні полюбити усі. Тепер для ідеального обличчя та тіла не потрібно використовувати якомога більше засобів. Оскільки надмірні зусилля у доглядовій рутині також можуть залишити негативні наслідки, тому skinimalism стає головним б'юті-трендом 2021.

Якщо наносити на шкіру забагато сироваток, кремів, лосьйонів та інших продуктів для догляду, то можна спровокувати порушення шкірного бар’єру, почервоніння, подразнення чи навіть акне. Таким чином в індустрії краси у цьому році будуть певні зміни. А саме: мінімалізм не лише у макіяжі та манікюрі, але й у догляді.

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Що таке скінмалізм і чому він став новим б’юті-трендом

Згідно зі звітом Pinterest із тренд-прогнозом на 2021 рік, skinimalism – це відмова від процедур з догляду за шкірою (і макіяжу) на користь мінімалістичного підходу. Таким чином вдалим рішенням буде зменшити кількість баночок з косметикою на своїй полиці, відмовлятися від більшості активних інгредієнтів косметики в засобах чи просто мінімізувати кількість тонального крему на шкірі, щоб дозволити їй проявити природне сяйво. Зокрема, дерматологи рекомендують знайти свою найкращу б’юті-програму, а від тих засобів, які виконують декілька завдань – відмовитися.

Найчастіше я бачу у нових клієнтів подразнення, іноді у вигляді висипу, запалених висипань, почервоніння і загострень, на кшталт періорального дерматиту. Це пов'язано з тим, що використання занадто великої кількості продуктів, нескінченне тестування нових формул, неправильне нашарування або поєднання занадто великої кількості активних речовин пригнічують, надмірно стимулюють або ж збивають шкіру з пантелику,

– пояснює косметологиня Деббі Томас.

Аби перенести скінмінімалістичний режим у свою рутину догляду за шкірою, варто почати з ознайомлення. Розробниця і засновниця Lixirskin, Колетт Гейдон розповідає: "Хороша формула визначає все. Не існує засобу, який би підходив для однієї ділянки шкіри, а для іншої – ні: шкіра всюди має одні й ті ж повсякденні потреби". Проте не всі експерти з питань краси погоджуються з цим твердженням. Наприклад, коли Т-зона блищить, а вилиці лущаться, то слід для догляду за цими ділянками використовувати різні засоби.

Наступне, що важливо знати: що один продукт з хорошою формулою може містити більше, ніж один активний інгредієнт – і в правильному для шкіри співвідношенні. "Коли ми намагаємося змішати кілька однокомпонентних сироваток для досягнення такого ж результату, це практично неможливо", – говорить Деббі Томас. Тобто одні компоненти блокуватимуть дію інших, дублюючи свої функції. Проте водночас можна підібрати такі інгредієнти, які підсилюватимуть властивості одне одного.

Деббі Томас і Колетт Гейдон не радять проводити процедури, що складаються з 15 засобів і безлічі етапів. Замість цього, кажуть вони, для довкілля і вашої шкіри краще повернути все до витоків або зробити "скінімізацію" того, що ви використовуєте.